La ONU prevé nuevas subidas de temperatura hasta el 2024

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La temperatura media del planeta en cada año entre 2020 y 2024 será superior de al menos 1°C respecto a la época preindustrial, con picos probables que superen el 1,5 °C, indicó el 8 de julio del 2020 la ONU.

Según las nuevas previsiones climatológicas publicadas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), durante el periodo 2020-2024, casi todas las regiones, excepto algunas zonas oceánicas australes, tendrán temperaturas superiores a los valores recientes.



Las condiciones climáticas serán más húmedas que en estos últimos años en las latitudes elevadas del planeta y en el Sahel, y probablemente más secas en el norte y el este de América del Sur.



En el norte del Atlántico Norte se producirán vientos del oeste más fuertes, lo que provocará más tormentas en Europa occidental.



Debido a las actividades humanas, el planeta ya ha ganado al menos 1 °C desde los años 1850-1900, y las catástrofes climáticas se han multiplicado.



El último lustro ha sido el más caluroso que jamás se ha registrado.



La temperatura media mundial debería seguir siendo superior de al menos 1 °C hasta 2024, según la OMM.



Y la probabilidad que supere en 1,5 °C los niveles preindustriales durante al menos uno de estos cinco años es del 20%.



No obstante, es extremadamente “poco probable” que la temperatura quinquenal media del periodo 2020-2024 sea superior de 1,5 °C.



Estas previsiones no tienen en cuenta las modificaciones en las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles registradas durante el confinamiento impuesto para frenar la pandemia del covid-19.



Según el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, la reducción de las emisiones de CO2 este año no debería conllevar una disminución de las concentraciones atmosféricas de CO2, que son la causa del aumento de la temperatura mundial.



“La OMM ha señalado en varias ocasiones que la ralentización industrial y económica provocada por la covid-19 no puede substituir una acción sostenible y coordinada en favor del clima”, declaró.



Para 2020, la OMM estima que las grandes superficies terrestres del hemisferio norte tendrán temperaturas superiores de 0,8 °C al periodo de 1981-2010.



El calentamiento del Ártico será probablemente más de dos veces superior a la media mundial este año. Muchas regiones de Sudamérica, África Austral y Australia tendrán condiciones más secas que en los últimos años.



La pandemia de covid-19 “ha provocado una grave crisis sanitaria y económica a nivel mundial, pero, si no luchamos contra el cambio climático, el bienestar humano, los ecosistemas y las economías podrían verse amenazadas durante siglos”, advirtió Petteri Taalas.