Organización Mundial del Turismo promueve respuesta 'coordinada' ante el nuevo coronavirus

La Organización Mundial del Turismo (OMT) sigue la evolución del coronavirus y trabaja para una "respuesta coordinada" a la epidemia, que ha llevado a 60 países a adoptar "restricciones" que afectan al turismo.

El director ejecutivo de la OMT, Manuel Butler, afirmó que "nadie sabe" cómo va a evolucionar el coronavirus, y aún "no hay datos suficientes" para determinar su impacto y si altera las previsiones de crecimiento del turismo a nivel mundial, fijadas este año entre el 3 y 4%.



"Los estados son soberanos, hay 60 países que ya han declarado de alguna manera restricciones viajeras, fundamentalmente de China hacia esos países, cuando no hay ninguna recomendación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el sentido de cerrar fronteras o de no viajar", relató.



En la OMT trabajan para dar "una respuesta coordinada" ante esta situación porque piensan que es su papel y que es lo adecuado ante una epidemia como el coronavirus, en la que "la respuesta debiera ser global".



Butler, en Málaga (sur de España), manifestó que la "otra derivada" de esta situación es cómo afecta en términos económicos esta epidemia a la "fábrica mundial" que es China, ya que la evolución del turismo está muy asociada al crecimiento del PIB.



La OMT está en contacto con el resto de organizaciones de Naciones Unidas, así como con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y las principales asociaciones de turoperadores para abordar esta coyuntura, ante la que ha pedido "rigor" y "no crear pánico".



Insistió en que la "experiencia" enseña que el turismo se caracteriza por su "gran resiliencia" debido a "las ganas de viajar de la humanidad", que es algo "irrefrenable", y recordó que después del SARS en 2003, las caídas de turismo en esa zona geográfica "se recuperaron rápidamente".



En cuanto a la repercusión del Brexit en España, opinó que dependerá de la negociación, en la que "un factor fundamental" es la propiedad de residencias en España, cuyos titulares "alimentan en gran parte" los más de 18 millones de llegadas, unido a las barreras de entrada y el cambio libra-euro.



El embajador para España y Latinoamérica del WTTC, Adolfo Favieres, opinó que el turismo es "muy frágil", ya que está "acechado por mil cosas", como puede ser el terrorismo, epidemias o fenómenos naturales.



No obstante, se mostró optimista sobre el futuro del sector, al afirmar que "todo ser humano pone en un lugar cada vez más preponderante el deseo de viajar y conocer" otras culturas.



En cuanto al Brexit, consideró que dependerá de cómo se negocie y "de la letra pequeña" porque muchas veces son detalles los que "motivan o frenan" a un turista, como por ejemplo la itinerancia de datos, y ha entre las fortalezas de España como destino, apuntó, a la cercanía al Reino Unido.