OMS hace recomendaciones sobre pacientes con coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las infecciones respiratorias más graves incluyen síntomas como asfixia o interrupción del ingreso de aire al cuerpo. A estos se suma la insuficiencia renal, males cardíacos, que podrían provocar la muerte. Lo explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), refiriéndose a la nueva cepa de coronavirus, mal relacionado con el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS, por sus siglas en inglés).

Esta nueva cepa apareció en China, en la localidad de Wuhan, en donde se presentaron los primeros casos. En Asia ya se registran al menos seis fallecidos y más de 1 700 diagnósticos, producto de este virus en esa región. Mientras que en Ecuador no se han presentado estos diagnósticos, confirmó el Ministerio de Salud ecuatoriano. Lo hizo en una entrevista con este medio, realizada el lunes 20 de enero del 2020.



Ante estas alarmas, la OMS empezó con un seguimiento sobre este virus. Una de sus recomendaciones -emitida el pasado 10 de enero del 2019- es el control, atención y tratamiento ante los posibles casos. Primero hay que hacer un control a las personas que posiblemente estén enfermas. Luego se toman y se analizan muestras (hisopado nasal). Posteriormente, se da el tratamiento a los pacientes para evitar complicaciones.



El personal de salud, además, debe controlar infecciones en los centros de salud, mantener los suministros adecuados y comunicarse con el público sobre este nuevo virus. Es decir, explicar sobre la presencia del virus y sus avances, explica el organismo.



La OMS también realizó una explicación sobre el coronavirus o CoV. Es una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). “Un nuevo coronavirus (nCoV) es una nueva cepa que no se ha identificado previamente en humanos”.



Los coronavirus -según el organismo- son zoonóticos, es decir, se transmiten entre animales y personas. El SARS-CoV, por ejemplo, pasó de gatos a humanos y el MERS-CoV de camellos a humanos. También hay otros coronavirus conocidos que circulan en animales que aún no han infectado a los humanos.



Hasta el momento, la OMS ha convocado a una reunión para analizar el tema. Sin embargo aún no recomienda ninguna restricción de viaje o comercio. Y se pide a los países a continuar fortaleciendo su preparación para emergencias sanitarias.



En el caso de las personas se recomienda mantener el lavado de manos regularmente, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, cocinar completamente carne y huevos. Si tiene síntomas respiratorios debe acudir al médico.