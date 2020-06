La OMS espera cientos de millones de dosis de vacunas contra el covid-19 para este año y 2 000 millones para el 2021

LEA TAMBIÉN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) espera que este año puedan producirse cientos de millones de dosis de vacunas contra el covid-19 y que en el 2021 estén disponibles 2 000 millones de dosis, dijo este jueves 18 de junio del 2020 la directora del equipo de científicos de la agencia, Soumya Swaminathan.

La OMS está trazando planes para decidir quienes deberían recibir primero las dosis una vez que se apruebe una vacuna, afirmó.



Debería darse prioridad a los trabajadores que están en primera línea de la lucha contra el covid-19, como los médicos, a las personas que son vulnerables por su edad o por enfermedades de base, y a quienes viven en espacios con alto riesgo de transmisión, como cárceles y residencias de ancianos.



"Tengo esperanza, soy optimista. Pero el desarrollo de una vacuna es una tarea compleja, viene con mucha incertidumbre", declaró. "Lo bueno de esto es que tenemos muchas vacunas y plataformas para que, incluso si la primera falla, o si la segunda falla, no perdamos la esperanza, no nos vamos a rendir".



Alrededor de 10 potenciales vacunas están actualmente en fase de ensayo clínico en humanos y se espera que las dosis para proteger a las poblaciones de la infección estén disponibles en unos pocos meses.



Muchos países ya comenzaron a realizar acuerdos con farmacéuticas para ordenar dosis, incluso antes de que sus fórmulas hayan probado ser efectivas.



Swaminathan dijo que su expectativa de que haya cientos de millones de dosis disponibles este año es optimista y que la posibilidad de que existan en el mercado 2 000 millones de dosis en 2021 afrontaba grandes obstáculos.



Añadió que los datos de análisis genéticos recolectados hasta el momento han mostrado que el coronavirus aún no ha mutado a formas que puedan alterar la severidad de la enfermedad que produce.