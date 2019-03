Olga Tañón y J Álvarez lanzan tema que invita al baile y a disfrutar la vida

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La merenguera puertorriqueña Olga Tañón y el reguetonero boricua J Álvarez lanzaron hoy miércoles 20 de marzo del 2019, el sencillo, Que fluya, tema que invita al baile y al disfrute de la vida dejando un lado las preocupaciones, informaron los representantes de ambos artistas este miércoles.

Y para proseguir con el lanzamiento del sencillo, ambos artistas interpretarán el tema este jueves, durante la primera edición de los Premios Tu Música Urbano 2019, que se celebrarán en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan.



"Me siento supercontenta y honrada de poder trabajar junto a J Álvarez, y como puertorriqueños, me siento sumamente orgullosa de poder compartir este tema en vivo en un escenario tan importante en mi país, frente a los fanáticos de nuestra isla que tanto nos apoyan", sostuvo Tañón en declaraciones escritas.



"Tema tras tema es una muestra más que los artistas tropicales seguimos creando juntes que resulten en beneficio a la industria musical y en especial a nuestros fanáticos", resaltó Tañón, conocida como La mujer de fuego.



Por su parte, J Álvarez destacó la figura y carrera de Tañón y subrayó que, a través de su colaboración, le enseño a "ver personas excepcionales que han sido orgullo" de Puerto Rico "en el mundo y que son parte de la formación" de sus carreras musicales.



"Olga Tañón es uno de estos iconos de la música popular boricua que cuando escuchas sus temas te hace vibrar y moverse en cualquier parte del planeta. Para mí es mas que un honor lograr este sueño y grabar junto a La mujer de fuego", abundó.



El tema fue escrito entre Tañón, Álvarez, Eliot "El Mago D Oz" Feliciano, Camille Soto y Alberto Mendoza, bajo el sello discográfico de On The Top of the World Music, Mia Musa y Glad Empire.



Igualmente, la canción incluyó un vídeo musical, que fue grabado en Loíza, municipio en la costa norte de Puerto Rico bajo la dirección de José Javi Ferrer, y que también se estrenó hoy en todas las plataformas digitales.