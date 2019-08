Ocho poemas de mujeres, en un concierto en el Teatro Variedades

LEA TAMBIÉN

Esta noche, en el Teatro Variedades Ernesto Albán, la cantante Mariela Espinosa de los Monteros, bajo el seudónimo de Sr. Maniquí, presentará el concierto Ábrete Sésamo. Este es el resultado de la creación de ocho canciones a partir de poemas de mujeres y un hombre trans, ecuatorianos; un proyecto ganador de los Fondos Concursables.

Espinosa de los Monteros cuenta que esta iniciativa empezó como una búsqueda personal de referentes femeninas. “Siempre he pensado por qué no hay una Violeta Parra o una María Elena Walsh ecuatoriana, que sea compositora, que en su obra haya rebeldía, haya reflexión. Siempre dije, dónde está esa mujer”, expresa.



Entonces, empezó a buscar en el mundo de la poesía, en bibliotecas y la internet. Escogió a Dolores Veintimilla, considerada una poeta de cajón, pero no seleccionó un poema de amor o desamor, por lo que es conocida la autora, sino, uno dedicado a una amiga suya, llamado ‘A Carmen’.



Las obras escogidas no tienen que ver con el estereotipo de lo femenino. Hay tristeza, nostalgia, conflicto, deseos insatisfechos, humor y sarcasmo. La lista se completa con las obras de Ana María Iza, Ileana Espinel, Violeta Luna, Sarawi Andrango, Elsy Suquilanda, Ana Cecilia Bloom y P. Proaño.



El proyecto se llama ‘Ábrete Sésamo’, igual que el poema escogido de Ana María Iza. “Tenía esa duda de no saber qué poema servía para hacerle canción y de repente me encontré con la poesía de Ana María Iza y fue muy claro. Más que si es o no apto para ser canción, cuando un poema te atraviesa, te atraviesa”, cuenta.



A nivel musical, hay dos caras: la una es de una sonoridad más acústica, donde las cuerdas resaltan. La otra parte es más roquera, oscura y electrónica. La unidad son las voces, el instrumento principal de la autora. Espinosa de los Monteros también toca, para este proyecto, el cuatro venezolano y el clarinete.



La composición es de su autoría. En la producción contó con el apoyo de su hermano, Miguel Ángel. Además, los músicos con los que presentará el concierto también fueron parte de la consolidación del sonido del proyecto: Denisse Santos (teclados, voces), Andrés Benavides (batería), Jofiel Icaza (teclado, guitarra y bajo) y Miguel Ángel Espinosa de los Monteros (guitarra, bajo y teclado).



Espinosa de los Monteros destaca que con este proyecto entabló puentes con los artistas y sus familiares, en el caso de quienes ya fallecieron, que le permiten ser parte de una red más amplia de creación. Elsy Zuquilanda, por ejemplo, hizo una intervención en la canción de su poema, y P. Proaño será parte del concierto.



En el concierto además habrá lectura de poemas que no se hicieron canción, pero que la cantante no quiso dejar fuera, a cargo de la actriz Carolina Félix. Además, se proyectarán ilustraciones de los poemas realizados por la artista Canela Samaniego, quien también hizo un ‘fanzine’ con los poemas, que se entregara al público.

El evento de esta noche iniciará con la presentación de las cantantes Paola Navarrete e Ilyari.