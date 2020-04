El Observatorio Astronómico dará una charla virtual sobre el asteroide que se acerca a la Tierra

LEA TAMBIÉN

Fue descubierto en 1998 y tarda tres años y ocho meses en completar una órbita alrededor del Sol. El asteroide 1998 OR2 se acerca a la Tierra y justo el 29 de abril del 2020 hará su entrada triunfal.

Según el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional, a las 04:56 de ese día tendrá lugar el máximo acercamiento del asteroide.



Pero, ¿a qué distancia pasará de la Tierra? La respuesta: “a 6 millones de kilómetros; es decir, 16 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, por lo cual no representa una amenaza y no tendrá ningún efecto en el planeta”, señala el Observatorio.



Y hace esa puntualización porque este asteroide fue catalogado por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA como "potencialmente peligroso" debido a que pasa periódicamente por la órbita de nuestro planeta y mide 1,7 por 4,1 kilómetros en su diámetro menor y mayor, respectivamente.



Y para conocer otros detalles de este asteroide y su paso por la Tierra se ha organizado una teleconferencia pública organizada por el Observatorio, el próximo lunes 27 de abril, a las 17:00.



El expositor será Ericson López, astrónomo con amplia trayectoria.



La teleconferencia será transmitida por Facebook Live en la siguiente dirección: https://www.facebook.com/OAQEcuador/



Después de su paso, el asteroide 1998 OR2 no volverá a acercase a la Tierra sino hasta abril del 2079. Afortunadamente, se lo podrá observado desde todo el Ecuador,siempre y cuando el cielo esté despejado.

Como su brillo no es potente, se necesitará de unos pequeños telescopios de 6 u 8 pulgadas para la observación.