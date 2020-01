Una obra musical se inspira en los cantos de las aves de Quito

LEA TAMBIÉN

El canto de ocho pájaros será interpretado en la obra Suite de las aves quiteñas, que se presentará la noche del sábado 25 de enero del 2020 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Esta es una obra original del Ensamble del Viento de la Escuela de Música de la Universidad de las Américas (UDLA), compuesta y dirigida por Alexis Zapata.

Este proyecto nació hace dos años, cuenta Zapata, por la preocupación de lo que conlleva el cambio climático. El objetivo es visibilizar la fragilidad de la fauna del Distrito Me­tropolitano de Quito y, con ello, motivar reflexiones.



La creación empezó con la investigación del canto y costumbres de ocho aves: gorrión, colibrí, mirlo, paloma, quetzal, huiracchuro, quilico y cóndor. El ensamble contó con el apoyo de estudiantes de Biología de la UDLA. “Nos supieron guiar y enviar a las zonas correctas para ver a las aves y grabar sus cantos”, explica el compositor. Esto se realizó en los santuarios de aves de Quito, como el parque Itchimbía y los parques metropolitanos del norte y del sur.

Los miembros del Ensamble del Viento de la Escuela de Música de la UDLA alistan motores para el concierto del sábado 25. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

La vocalización de cada ave es diferente y también varía de acuerdo con la época. Por ello, algunos cantos fueron extraídos de la Bioweb, un repositorio en línea de la biodiversidad ecuatoriana. Una de las curiosidades que descubrieron los músicos es que el cóndor no tiene canto, sino que hace una especie de ruido. El quilico, por otro lado, pareciera que dice “quili”, cuando vocaliza.



El reto de la composición fue interpretar los motivos microtonales de las aves con instrumentos musicales, que no están construidos para ser microtonales. “La música trabaja con una escala de 12 tonos. Si analizamos, estos no son los sonidos únicos”, explica Zapata. “Nos tocó adaptar y respetar la formula rítmica, llevarla al sonido más cercano”.



El resultado es una obra de ocho danzas de género académico ecuatoriano. 27 músicos tocarán rondadores, zampoñas, maltas, quenas, quenachos, botellas silbato, entre otros tradicionales de la cultura andina. “Este es el único ensamble del mundo de instrumentos de vientos tradicionales”, dice.



El concierto, que contará con Leonardo Cárdenas como director invitado, será grabado en vivo. La publicación del disco y de un libro de partituras aún no tiene fecha.



‘Mi despedida de casada’ estará en la Casa Toledo



La obra cuenta con la actuación de la actriz Ana María Balarezo. Estará en cartelera hasta el miércoles 29 de enero. Foto: cortesía

El Centro de Arte y Cultura, Casa Toledo, presenta la obra ‘Mi... Despedida de casada’ este 29 de enero, a las 20:30.



La obra trata de la vida de Enriqueta Paredes, “una mujer de armas tomar que se hace respetar por las buenas o las malas”. Ella está felizmente casada con Fabricio, desde hace diez año.



La puesta en escena continúa cuando una mañana, al mirarse en el espejo del baño, Enriqueta descubre que le han salido dos chibolos en la frente. Después de una larga y profunda reflexión, concluye que su compañero sentimental le está “poniendo los cuernos”.

La entrada a la obra tienen un costo de USD 20 para área VIP; USD 15 para el público en general; USD 10 para estudiantes con carnet y USD 7,50 para tercera edad.



El homenaje sinfónico a Extremoduro es este jueves 22 de enero del 2020

El evento se realiza la noche de este jueves 22 de enero del 2020 en la Cámara de Comercio de Quito, a las 20:00. Foto: cortesía

Un viaje alrededor de las experiencias de Robe Iniesta, compositor, músico y escritor español, conocido por ser el fundador del grupo de rock Extremoduro, se realiza este jueves 22 en la Cámara de Comercio de Quito, a las 20:00.

Músicos de cámara, entre chelos, violines y violas, acompañarán a una banda e interpretarán uno de los discos más representativos de Extremoduro, ‘La Ley Innata’, un disco muy cercano a la música clásica, según sus creadores.



“Un concierto sinfónico es más intimo, más de cámara y apreciable. Se jugará además, con las luces y colores del lugar para un viaje lleno de sensaciones y poesía que caracterizan a la banda española”, asegura el organizador del evento, Víctor Revelo.



Temas emblema de la banda como Si te vas, Golfa, So payaso, Stand by, Rojitas las orejas, Salir, Deltoya, entre otros, forman parte del repertorio de esta noche. La entrada al concierto tiene un valor de USD 15.



La Casa del Piano recuerda a Beethoven

La entrada al recital tienen un costo de USD 10 y USD 8 en tarifa preferencial. Foto: cortesía

Este domingo 25, en la Casa del Piano (Cumbayá), de 17:00 a 19:00 se realizará el tercer concierto-tertulia en la temporada 2020.

El evento, denominado Opus 1 Nº 1: Inicia el Devenir de un Genio, se realiza a manera de homenaje al compositor Ludwig van Beethoven quien cumpliría 250 años en este 2020.



En este concierto se presentarán varias de sus primeras obras. Una de las más destacadas es el trío para piano, violín y cello opus 1 mismo que, al llevar este código de clasificación, parecería ser la primera obra del genio de Bonn.

Además, diferentes aspectos de sus primeros brotes de genialidad serán tema de este concierto tertulia que, según sus organizadores, promete “infinito deleite con obras magistrales del gran Beethoven”.