Obra de Jeff Koons se vende por USD 91,1 millones, récord para un artista vivo

Una escultura del estadounidense Jeff Koons se vendió el miércoles 15 de mayo del 2019 por USD 91,1 millones, un récord para un artista vivo, en una subasta organizada por Christie's en Nueva York.

Rabbit, una pieza de acero con la forma de un conejo inflable, destronó así a la pintura Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), del pintor británico David Hockney, que había alcanzado los USD 90,3 millones a mediados de noviembre, también en Christie's en Nueva York.



La escultura estrella de la venta de primavera de Christie's fue adquirida por USD 80 millones de dólares, el mismo precio de martillo que el lienzo de Hockney, pero rompió el récord al agregar comisiones y gastos, con un precio final de 91,075 millones de dólares.



El conejo, que forma parte de una serie de tres esculpidos por Koons en 1986, fue comprado por una persona que estaba en la sala, algo inusual en adquisiciones de este valor.



El artista plástico de 64 años recuperó así el récord que ya había ostentado, antes de ser batido brevemente por Hockney, con la venta en 2013 de su Balloon Dog (Orange) por USD 58,4 millones.



Rabbit es una de las obras más conocidas de este escultor que ha sacudido las convenciones del mundo del arte.

De 104 cm de altura, proviene de la colección de S.I. Newhouse (fallecido en 2017) , exjefe del grupo periodístico Condé Nast, que incluye las revistas Vanity Fair, Vogue y The New Yorker.