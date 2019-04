Una nueva obra atribuida a Banksy, descubierta en Londres

LEA TAMBIÉN

Una nueva obra que parece pintada por el misterioso artista urbano británico Banksy fue descubierta este viernes 26 de abril del 2019 cerca del parque de Londres donde los ecologistas de la organización Extinction Rebellion acamparon durante una semana y media de protestas.

Es el dibujo de un niño en cuclillas que en la mano derecha sostiene el símbolo de Extinction Rebellion, junto a una pala y un montículo de tierra donde parece haber plantado un pequeño árbol.



A su lado, un mensaje escrito en mayúsculas blancas afirma: “A partir ahora la desesperación termina y empiezan las tácticas”.



La obra fue descubierta por la mañana en Marble Arch, uno de los cruces de tráfico más transitados del centro de Londres, situado en el extremo norte de Hyde Park.

Activistas del cambio climático, del colectivo Extinción Rebelión, durante el campamento del grupo en Marble Arch en Londres, este 26 de abril de 2019. Foto: AFP



La cuenta Instagram de Banksy, su forma habitual de comunicación, no recogía aún la pieza, pero según varios expertos sus características y calidad hacen pensar que sólo puede ser de este artista, cuya identidad solamente conocen un puñado de personas en el mundo.



El marchante de arte Andrew Tetley, que vendió varias obras de Banksy, aseguró al diario londinense Evening Standard: “Es virtualmente una certeza que es suya”.



“No se ha confirmado obviamente todavía que sea de Banksy, pero claramente provoca mucha excitación”, dijo a la AFP Lindsey Solomons, de 53 años, aficionada al arte callejero que admiraba la obra.



“Creo que el mensaje habla por sí solo, que si no hacemos algo por el planeta claramente vamos a llegar a un punto desesperado, y él lo capta muy bien”, agregó.



Durante once días consecutivos, los activistas de Extinction Rebellion irrumpieron en diferentes puntos de Londres con protestas festivas que perturbaron gravemente el tráfico para denunciar la falta de acción contra el cambio climático.



La movilización, que terminó el jueves, dio lugar a 1 130 detenciones y 69 personas fueron imputadas principalmente por obstruir la vía pública y resistirse a la acción policial.



Banksy causó sensación en octubre cuando uno de sus cuadros comenzó a autotriturarse justo después de ser subastado por USD 1 4 millones (1,2 millones de euros).

El artista, cuyas obras siempre tienen un contenido político o social, trató en el pasado cuestiones como la inmigración y los refugiados, la causa palestina y el movimiento de los “chalecos amarillos” en Francia.