Popular objeto utilizado en aeropuertos tiene más gérmenes que un inodoro

Una investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) y del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia determinó el objeto dentro de los aeropuertos que acumula más gérmenes.

Según el estudio, publicado en la revista BMC Infectious Diseases, este objeto acumula más gérmenes que un inodoro. Se trata de las bandejas plásticas de los controles de seguridad que, de acuerdo con información difundida por The New York Times, registraron rastros de rinovirus y virus de influenza A.



Otros espacios donde se encontró numerosos agentes transmisores de enfermedades son: las terminales de pago de los negocios ubicados en el interior de los aeropuertos, las barandas de las escaleras, las áreas de juego para niños y los escritorios donde se realiza la verificación de los pasaportes.



Las muestras que permitieron llegar a estas conclusiones fueron tomadas de diversas superficies del aeropuerto de Helsinki (Finlandia) en el invierno del año 2016 en momentos de mayor y menor tráfico de pasajeros, asegura la BBC.



La presencia de virus fue detectada en el 10% de las superficies analizadas. Sin embargo, los expertos aclararon que esto no quiere decir que los gérmenes hallados estén vivos o que puedan provocar enfermedades.