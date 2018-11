El yogur y frutas constituyen una mezcla ideal para el comensal

LEA TAMBIÉN

El yogur es una deliciosa opción para refrescarse de forma saludable y a cualquier hora del día. Combinaciones sabrosas, delicadas y nutritivas se consiguen al combinarlo con distintas frutas.

En la cultura hindú, el lassi -cuyo ingrediente principal es el yogur- es una bebida típica. Su elaboración comenzó alrededor del año 1000 a. C. en la zona de Punyab (región geográfica compartida por la India y Pakistán). Los antiguos habitantes de esa región preparaban esta tradicional bebida con el fin de combatir los problemas estomacales como estreñimiento, acidez, diarrea y deshidratación.



El lassi tradicional es salado y condimentado con comino, pimienta y otras especies. En cambio, el de dulce tiene en su composición azúcar y frutas como plátano, mango o papaya. También existe una preparación con menta, que es muy popular en la zona de Bangladés.



La receta tradicional continúa siendo parte de algunos rituales religiosos y medicinales de dicho país. El lassi se sirve frío y es muy refrescante, similar a los batidos de yogur con frutas que se encuentran en Ecuador.



El procedimiento para realizar un batido de yogur es sencillo: en la licuadora se coloca fruta al gusto de la persona (puede ser congelada, con o sin cáscara) y el yogur de su elección. Si desea, puede agregar endulzantes, pero en la mayoría de casos la fruta le otorga el dulzor a la bebida.



Álex Villacís, propietario de Refresh, destaca que, tras analizar las nuevas tendencias gastronómicas, optó por opciones saludables pero deliciosas como estos novedosos batidos de yogur con frutas.



En su negocio se combina yogur natural con las frutas favoritas de sus clientes como: banana, fresa, kiwi, papaya, sandía y durazno. Generalmente, los batidos se sirven fríos para refrescar el paladar del comensal.



Villacís destaca que los probióticos que contiene el yogur son alimentos que poseen microorganismos beneficiosos, ya que permanecen vivos en el intestino y contribuyen al equilibrio de la flora bacteriana. Además, estimulan el sistema inmunológico, alivian los síntomas de alergias en los niños, producen un balance en el pH vaginal, inhiben las bacterias patógenas, aumentan la absorción de antioxidantes y su efecto metabólico reduce el colesterol.



Los batidos de yogur con frutas también constituyen una bebida idónea para deportistas. Se recomienda su consumo después de un entrenamiento. Estos reúnen las características de un recuperador muscular natural, ya que contienen proteínas, hidratos de carbono, minerales, vitaminas, agua y una baja cantidad de grasa.



Andrés Vera, chef ejecutivo del Hotel Plaza Grande, dice que es importante diferenciar el batido de yogur con el de leche. La diferencia radica en la textura y el sabor de la mezcla. El yogur es más cremoso y el sabor, más profundo. El producto que el chef utiliza para realizar los batidos en el restaurante lo trae desde Ibarra y la fruta está previamente congelada. El producto es entero, deslactosado o sin azúcar, es decir, yogur natural.



El chef recomienda acompañarlo con empanadas, tortillas de maíz o de harina, galletas o humitas. Es ideal como comida de media mañana o media tarde, o con algún plato que no sea muy cargado. La bebida puede servirse helada o al clima.



Preferiblemente, se mezcla con una o dos frutas para concentrar los sabores y no confundirlos. Según la experiencia del chef, los frutos rojos también son los favoritos de los comensales.



En caso de elegir el batido de dos sabores, algunas de las combinaciones ideales son: guanábana con mora, fresa con melón y naranjilla con kiwi. Los batidos también pueden estar compuestos por helado de yogur. Gracias a la sencillez de su elaboración, pueden prepararse en casa y en pocos minutos.