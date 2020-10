Núñez del Arco exhibe su obra en Galería N24

LEA TAMBIÉN

En la obra que Jaime Núñez del Arco (Guayaquil, 1976) exhibe en la Galería N24, la palabra escrita ocupa un lugar central. Las piezas trabajadas en papel y tela están pobladas de párrafos, frases, palabras sueltas, eslogan, fragmentos de canciones y microhistorias en inglés y en español, unas escritas con orden y simetría y otras con un trazo suelto e infantil.



En varias de las obras de esta exposición, los textos están acompañados de imágenes de pequeños pájaros, perros y objetos inanimados. A través de ellos, el artista invita al espectador a una exploración de la palabra como discurso estético. En estas obras importa lo que se dice, pero también el tipo de tipografía que se utiliza para escribir lo que se enuncia.



Las obras que Núñez del Arco presenta en ‘Gloria Gaynor tenía razón’, nombre de la muestra, también están marcadas por una intención de explorar lo cotidiano a través del humor y del absurdo. En la serie ‘Reporte mensual’ hace una aproximación de lo ocurrido en la pandemia, jugando con la idea de la existencia de un reporte empresarial ficticio.



Cuenta que para estas obras se imaginó una empresa, en la que todo sale mal alrededor del tema de la pandemia. En una de ellas, por ejemplo, aparece un texto en el que se lee: El tema de la felicidad se lo tocará en el reporte del próximo año. “Personalmente -dice- he pasado momentos duros durante estos meses, pero no quise que esas experiencias se convirtieran en un lamento. Es una de mis series más ‘dark’ pero están llenas de humor e ironía, que finalmente es lo que caracteriza a mi trabajo artístico”.



Otra de las cosas que distingue el trabajo de este artista es el uso de materiales como el papel, el lápiz, la tinta, los marcadores y los crayones, una herencia de los 20 años que se ha dedicado al diseño gráfico. Con estos materiales trabajó las obras que son parte de un conjunto titulado ‘Redes Zoociales’, obras cuyos textos define como “melosos” y que comenzó a trabajar unos meses antes del inicio de la pandemia.



A criterio de Rodolfo Kronfle, curador de la exposición, hay algo particular en los textos estilizados de este artista. “Lejos de aspirar a la oración ortodoxa que comunica sentidos profundos, sus frases toman giros inesperados, donde las ocurrencias y los desvíos semánticos estrafalarios hablan tanto de la cultura que nos rodea como de los meandros mentales del artista”.



Esta especie de textos gráficos que Núñez del Arco escribe es sus obras tienen conexión con la cultura popular y con el mundo de las redes sociales. Le gusta leer la avalancha de textos ‘marginales’ que aparecen en redes, sobre todo los comentarios que deja la gente en videos de YouTube o en los periódicos digitales. Textos que no suelen ser vistos como relevantes, pero que dan cuenta, como el conjunto de su nueva obra, de las inquietudes de la sociedad contemporánea.



El guiño más evidente a la cultura popular está en el nombre de la exposición, que tiene relación directa con el tema I Will Survive, una canción que Gaynor convirtió en éxito, en los años ochenta. Para este artista, es la mejor forma de en­globar todo lo que ha vivido durante la pandemia de manera personal y artística.