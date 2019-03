¿Son estos los nuevos Vengadores tras 'Avengers: Endgame'?

LEA TAMBIÉN

Desde que se anunció 'Avengers: Endgame', la película se ha presentado como la culminación del Universo Cinematográfico Marvel tal y cómo se concibió en su génesis, hace ya más de 10 años y 22 películas. Esto significa que muchas cosas van a cambiar la última batalla ante Thanos, incluidos los superhéroes titulares. ¿Quién tiene posibilidades de formar parte de los 'Nuevos Vengadores'?



Por mucho que Marvel se está intentando mantener el secretismo, algunas teorías apunta a que serán varios -cuatro incluso- de los Vengadores originales se sacrificarán para revertir los efectos del letal chasquido del Titán. Esto quiere decir que Capitán América, Iron Man y compañía muy posiblemente queden fuera de la Fase 4 de Marvel.



Pero el universo marvelita ya cuenta con otros muchos héroes para tomar el testigo. Y gracias al usuario de Instagram NikolasMoringstar, ahora los fans pueden hacerse una idea de cómo será la formación de Nuevos Vengadores.



Para ello ha utilizado las figuras de Hasbro Marvel Legends de todos los personajes, sin contar a los Vengadores originales, y el resultado es de lo más variado.

En la imagen aparecen, de izquierda a derecha, Scarlet Witch, Vision, Black Panther, Hawkeye, Spider-Man, Bucky, Captain Marvel, Doctor Strange, Ant-Man y The Wasp.



Los Guardianes de la Galaxia quedan fuera de la imagen ya que se trata de una franquicia aparte de Vengadores, pese a que Disney acaba de confirmar el regreso de James Gunn para la tercera entrega.



Aunque tan sólo se trata de un grupo de juguetes, también es un claro testimonio de la expansión del Universo Marvel en la última década. Lo que empezó con cuatro héroes ahora es una amalgama de personajes de lo más variado, cada uno con su propia historia, sus tramas y su futuro y su pasado.

Lo que ocurra en 'Avengers: Endgame' es ahora mismo un misterio que se resolverá el próximo 26 de abril. Pero más allá de la segunda contienda contra Thanos, Marvel está preparando su Fase 4, que será muy distinta a todo lo anterior, y de la que no habrá nuevas noticias hasta después del estreno de 'Spider-Man: Far From Home', programado para el 5 de julio de 2019.

