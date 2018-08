Nuevos formatos para la lectura

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las nuevas generaciones nacen con un chip tecnológico instalado. Y eso es lo que precisamente quieren aprovechar los desarrolladores de aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas, quienes ahora ofrecen una amplia oferta de software para que los más pequeños utilicen sus dispositivos y estimulen sus capacidades lectoras.

Una muestra de este mercado editorial digital es Amazon Rapids, que ha ido ganando terreno en apenas dos años de circulación en el mercado. Esta plataforma cambia radicalmente la forma en la que los niños se acercan a los cuentos y novelas, ya que la lectura se realiza a manera de chats, es decir, la historia se despliega por medio de mensajes de texto.



Y es que los efectos positivos del uso de aplicaciones para la lectura han sido verificados en los últimos años a través de varios estudios. Uno de ellos es de Susan Neuman, quien descubrió que el uso de la plataforma Learn with Homer incrementó la capacidad lectora de los niños en un 74%. La razón fue que los usuarios encontraron un uso interactivo y efectivo en los dispositivos que utilizan diariamente.



El uso de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) es, precisamente, una de las metas de la Agenda Educativa Digital. Y para la parvularia María Fernanda Rosero, las aplicaciones para la lectura sí han sido de ayuda para captar la atención de los más pequeños. Ella cuenta que en clases utiliza la ‘app’ Cuentos de Hadas, en la cual los usuarios no solo leen las historias, sino que interactúan con elementos audiovisuales que complementan el proceso lector.



“De este modo, el niño se sumerge en la historia como protagonista de la misma; y aunque se critique que puede inducir a una falta de imaginación, del otro lado tenemos muchachos que saben construir hipertextos”, dice Rosero.



En la actualidad, el mercado de aplicaciones y plataformas de lectura infantil cuenta, tan solo en Android, con cerca de 1 000 opciones para estos usuarios. Las ‘apps’ incluyen la lectura de cuentos tradicionales, pasando por las historias de Disney, hasta llegar a narrativa de terror, suspenso o drama y en diversos idiomas. Así se quiere formar al lector contemporáneo.





Cuentos con valores



La ‘app’ está disponible en el mercado de Google Play para dispositivos Android. Son historias clásicas y cuentos escritos exclusivamente para la aplicación. Su descarga es gratuita.



Smile and learn



La plataforma ofrece varias opciones de lectura interactiva de sus historias. La gráfica está adaptada para usuarios de distintas edades y cuenta con material educativo extra para enriquecer la lectura.



Cuentos de hadas



Esta ‘app’ tiene varias modalidades de lectura, entre las que se encuentran ‘léemelo’ o ‘lo leo yo solo’. Permite la descarga de libros para su posterior lectura y cuenta con juegos correspondientes a los títulos.



Amazon rapids



El servicio de lectura infantil de Amazon propone una manera más contemporánea de leer los cuentos y novelas. Las historias son divididas a manera de mensajes de texto, para que el usuario interactúe.



Amazon rapids



El servicio de lectura infantil de Amazon propone una manera más contemporánea de leer los cuentos y novelas. Las historias son divididas a manera de mensajes de texto, para que el usuario interactúe.