Así suena la nueva versión de Hakuna Matata de 'El Rey León'

'El Rey León' es uno de los 'remakes' más esperados por los seguidores de Disney. Para aumentar la expectativa de los seguidores, el estudio lanzó un video centrado en el proceso de doblaje en el que, por primera vez, sonó nueva versión del mítico tema Hakuna Matata cantado por Timón y Pumba.

Pocos detalles se conocen también de la banda sonora, excepto un breve fragmento de Can You Feel The Love Tonight? que interpretarán Beyoncé (Nala) y Childish Gambino (Simba).



En este video Disney presenta por primera vez unos segundos del Hakuna Matata cantado por Billy Eichner (Timon) y Seth Rogen (Pumba). Una versión muy pegadiza que mantiene el mensaje original de "vive y sé feliz".



'El Rey León', a diferencia de otros 'remakes' en marcha como el de Mulan, sí incluirá las canciones que aparecieron en la versión animada. Por ejemplo, Scar cantará Be prepared toda una declaración de intenciones para gobernar el reino animal, o la divertida I will be King.



Uno de los aportes más esperados de la banda sonora, con permiso de alguna sorpresa de última hora, es Never Too Late, escrita por Elton John.

Dirigida por Jon Favreau, 'El Rey León' viaja a la sabana africana donde nació el futuro rey. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino. Pero no todos celebran la llegada del pequeño cachorro. Scar, hermano de Mufasa y antaño heredero al trono, tiene sus propios planes.



La batalla por Pride Rock está asolada por la traición, la tragedia y el drama, y termina con el exilio de Simba. Con la ayuda de un curioso par de nuevos amigos, Simba tendrá que aprender a madurar y a recuperar lo que le pertenece por derecho.



Como parte de su campaña de expectativa para la película, Disney también difundió el pasado 2 de julio del 2019 imágenes de los actores que prestarán sus voces para el filme frente a los personajes que interpretarán. La publicación del gigante del entretenimiento suma más de 550 000 'me gusta' en la red social.

Esta nueva versión digital de 'El Rey León' llegará a los cines el 18 julio de 2019.