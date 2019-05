'En tu piel', la nueva película del ganador de un Goya Matías Bize

LEA TAMBIÉN

El director chileno Matías Bize presenta 'En tu piel', una película en la que solo aparecen dos amantes y un único escenario: la casa donde se reúnen para tener sexo, unos elementos que ya exploró en la exitosa 'En la cama' (2005) y que ahora vuelve a abordar de forma "más madura".

En una entrevista con Efe, Bize (Santiago, 1979), reconoció que los dos actores del filme, los dominicanos Eva Arias y Josué Guerrero, "se echan la película al hombro" en su séptimo largometraje, que se estrenará este jueves en Chile tras haber sido proyectada en otros países.



"Es un gran desafío atrapar al espectador con un solo escenario y dos personajes sin que se pierda esa relación verosímil y orgánica entre ellos", reconoció Bize, que en 2011 ganó el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana por 'La vida de los peces'.



La idea de esta película surgió por parte de una productora de República Dominicana, donde se rodó, para hacer una nueva versión de su segundo largometraje, 'En la cama', que también retrata los encuentros sexuales de dos jóvenes en un hotel de Santiago.



"Les hice una contraoferta para hacer algo inspirado en esa película, que rodé hace catorce años, pero diferente. Sentí que tenía que hacer algo más adulto y maduro, que me representara más ahora", explicó.



El director chileno comentó que en todos sus proyectos aborda una misma temática: "las relaciones de pareja".



"Las películas siempre me terminan saliendo sobre relaciones humanas, de pareja, en la que me siento reflejado. En general tienen una génesis autobiográfica, pero luego toman su propia forma", especificó.



Este cineasta ha creado un universo propio que cada vez es más reconocible en sus nuevas películas.



"Me parece muy importante que haya coherencia en mi filmografía completa. Mis películas hablan de diferentes formas de las relaciones de amor y comparten elementos -la música, la actuación, el guion- que hacen que todas parezcan hermanas", argumentó Bize.



Con esta atmósfera parecida, 'En tu piel' describe los encuentros de dos amantes que hacen "un viaje de lo puramente físico a lo emocional".



"Creo que la película imponía este contenido sexual pero lo afrontamos con seriedad y compromiso, con realismo en lo físico, pero también en las emociones que aparecen", aclaró Bize, quien espera que el espectador sienta que esta mirando a través de un pequeño agujero en la casa donde transcurre la acción.



El cineasta realizó un casting "muy exigente" para encontrar a dos actores con química que pudieran sostener esta tensión durante una hora y veinte minutos.



"Tuvimos ocho semanas de ensayos muy intensas para marcar cosas específicas: miradas y pequeños gestos. En esta película es muy importante el texto pero el silencio lo es casi más. Importa más lo que los personajes no se dicen", agregó.



Bize regresó a la gran pantalla después del éxito que cosechó con 'La memoria del agua' (2015), una película protagonizada por la actriz española Elena Anaya y el chileno Benjamín Vicuña, en la que retrata la relación de esta pareja tras perder a su hijo.



"Todavía me siento como un estudiante de cine. Con cada película siento el mismo riesgo, el mismo miedo, la misma adrenalina que en un ejercicio en la escuela de cine. Pero lo intento combinar con una mayor profundidad en el mensaje de cada nueva película", agregó.



Para lograr esta "emocionalidad" Bize se involucra "absolutamente" en todas las partes del proyecto y por eso cada película le requiere un "gran trabajo y tiempo".



"Me gusta vivir cada momento, desde la escritura y el montaje, que son más íntimos, hasta el rodaje y el estreno, que tienen mucho más movimiento y gente", sentenció.

Bize reconoció que todavía le queda bastante para aparcar 'En tu piel' pero que poco a poco arrancará un nuevo guion centrado en su tema estrella: las relaciones humanas.