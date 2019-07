La nueva ola en el género urbano viene desde el Cono Sur

LEA TAMBIÉN

La nueva ola en la música urbana y pop la traen artistas de América del Sur como Londra, Cazzu, Ecko, Duki, Paloma Mía, Tini y Lali, quienes ofrecen una propuesta más internacional, se amparan también en las redes sociales y cuentan con la bendición de exponentes de relumbre como Bad Bunny y J Balvin.

Así lo ven artistas del género, productores y ejecutivos discográficos interrogados por Efe sobre la creciente popularidad de canciones de trap, hip hop y pop urbano procedentes de Argentina y Chile, principalmente, países del llamado Cono Sur.



"Hace más de dos años se encendió una pequeña llama que hoy es evidente que esta muy fuerte", indicó el productor argentino Leo Belizán, quien está detrás de los esfuerzos de Cazzu por conquistar nuevos mercados.



"Primero la ola pasó por Brasil con Anitta y otros exponentes del funk carioca", detalló el productor, quien comenzó su actividad en la llamada cumbia villera o urbana.



Con más de tres millones reproducciones mensuales, Cazzu es la cantante argentina más popular en la plataforma de reproducción en línea (streaming) Spotify, donde además ya hay una lista de reproducción (playlist) bajo el nombre de 'El Sound of trap argentino'.



La canción Sube del también argentino Ecko, suma más de 8 millones de visualizaciones en YouTube (solo se puede descargar en Amazon), y ha sido el primer exponente de música urbana de ese país en actuar en el famoso festival SXSW de Texas.

Cazzu y sus compatriotas Tini Stoessel y Lali Espósito estuvieron entre las más destacadas en los recientes Premios Juventud, que se celebraron la semana pasada en Miami (Florida) y en los que la última participó como una de las presentadoras.



Aunque el trap latino fabricado en esa parte del continente americano, que tiene una mayor rítmica carga de r&b, punk y dance hall, refleja diferencias de estilo con el que se produce en el norte sí atiende el espíritu de colaboración que predomina en la música urbana más allá de subgéneros y geografías.



"Estoy feliz con estos muchachos que están haciendo cosas de calidad en Argentina, en Chile, en Brasil", dijo a Efe hace poco el cantautor y productor puertorriqueño Wisin y quien colaboró en el tema 'Iguales', con Lali y Diego Torres.



Maluma reconoció en la red social Instagram que eran fan de la canción 'Not steady', de la chilena Paloma Mami, mientras que el rapero argentino Paulo Londra tiene colaboraciones con Piso 21 y Becky G., y Cazzu ya ha compartido escenario y hasta un beso con Bad Bunny.

Detrás está el hecho de que "es un movimiento independiente súper autogestionado por todos, que nació de la colaboración y la unión", subrayó Cazzu.



Estimó que en esa línea se produjo su internacionalización, la cual "fue un proceso orgánico, nacido de la misma sustancia", y de ahí su agradecimiento a "exponentes muy grandes" que las invitaron a ser parte de sus canciones "sin importar que el mundo no nos conoce".



Tini y Lali, más enclavadas en el pop, reconocen que gran parte de su popularidad se ha catapultado gracias a las redes sociales.



"Antes era mucho más difícil contarle al mundo lo que estaba pasando", indicó a Efe Tini, quien se dio a conocer como protagonista de la serie 'Violetta' y cuya popularidad ha explotado tras su muy mediático romance con el cantante colombiano Sebastián Yatra.



"Más allá del talento increíble que hay, ahora uno publica algo en las redes sociales y todo el mundo se entera al segundo", lo que ha facilitado las colaboraciones con figuras reconocidas, agregó.



Una apreciación con la que coincide Lali, famosa en el continente desde pequeña por sus trabajos en telenovelas como 'Florecienta' y 'Chiquititas'.

"Gracias a las redes ya no hay tanta diferencia, ya los argentinos no nos sentimos tan lejos allá en el sur", explicó.



Para Belizán, el fenómeno aprendió de los errores de los artistas, productores y promotores de la cumbia villera argentina, "que nunca pudo trascender" a nivel internacional.



Ahora le toca al trap y el reguetón de Argentina y Chile y "parece que será más que una moda", asegura, para luego referirse a a Nothing on you, la colaboración del rapero argentino Pablo Londra Con Ed Sheeran, y otra que prepara Cazzu con otro artista anglo cuyo nombre prefirió guardarse.



Y en medio, la emoción de encontrarse a compatriotas en eventos de referencia que hasta hace poco eran protagonizados por figuras del Caribe americano.

"Me encontré a Cazzu en la alfombra de Premios Juventud y la abracé como media hora", confesó Lali. "Es algo que no pasa desde hace muchos años, eso de encontrarnos argentinos en la alfombra".