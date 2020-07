Una nueva especie de pez fue descubierta en el río Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

Una nueva especie de bagre fue descubierta en la cuenca del río Esmeraldas, al norte de Ecuador. El hallazgo fue reportado por un equipo del Centro de Investigación de la Biodiversidad y Cambio Climático (BioCamb) de la Universidad Tecnológica Indoamérica.

Esta nueva especie ha sido bautizada como Microglanis berbixae y se distingue por una combinación única de características externas, entre las que se ha identificado “un patrón de color de cabeza y cuerpo, uniforme, marrón pálido, amarillento o grisáceo, sin ningún tipo de manchas, bandas o puntos, solo una banda transversal semilunar, oscura o negra”, según se explica a través de un comunicado de la institución.



El PhD. Ibon Tobes encabezó la investigación. Contó con la colaboración de Ana Sofía Falconí, Jonathan Valdiviezo, curador de la Colección de Peces del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) y Francisco Provenzano, de la Universidad Central de Venezuela (UCV).



El trabajo de investigación comenzó en 2016 con una exploración de los ríos del noroccidente de Quito, en el sector de Mashpi, un territorio reconocido por la Unesco como parte de la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino.



La campaña tenía como objetivo explorar la zona en busca de nuevos invertebrados, insectos y peces, así como promover la conservación de los ecosistemas y especies de esta zona, que guarda una particular importancia para la investigación científica.



Tobes explicó que en ese muestreo se encontraron al menos tres tipos de peces que no aparecían en otras descripciones o investigaciones. En el 2018, el equipo concentró sus esfuerzos en una variedad de bagre hasta entonces desconocida.



Para eso se colectaron muestras mediante una técnica de pesca eléctrica que aturde pero no mata al animal, para aplicar un análisis físico en vivo y comparar sus características con otras variedades de bagre. También se hizo un análisis morfométrico para registrar los detalles de tamaño y forma. Así se estableció que efectivamente se trataba de una nueva especie.

La pesca eléctrica fue la técnica que se uso para atrapar la nueva especie de bagres para que estos sean analizados. Foto: Cortesía Scott Walls



Tobes afirma que actualmente existen al menos unas 718 000 especies de peces en la zona del neotrópico. A su criterio, descubrimientos como el que se registra en esta investigación constituyen un aporte para profundizar en el conocimiento sobre la biodiversidad de estos territorios y la relevancia de estas especies en el equilibrio de estos frágiles ecosistemas.

El científico, además, alertó que las cuencas hídricas de la zona del Chocó Andino y sus especies están amenazadas por los trabajos de minería que aumentan en la zona y ponen en riesgo la supervivencia de este tipo de fauna. “Puede que perdamos especies que aún no conocemos”, señaló.