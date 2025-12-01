Nueva área hídrica en Ecuador entra en resguardo oficial

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La provincia de Tungurahua amplió su mapa de zonas de protección hídrica con la incorporación del Cerro La Igualata como Área de Protección Hídrica (APH).

La decisión coloca bajo resguardo más de 1 460 hectáreas de ecosistemas altoandinos que abastecen a miles de familias del cantón Quero, donde el agua es clave para el consumo humano y la producción agrícola.

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Las autoridades nacionales y locales presentaron la declaratoria durante un encuentro comunitario que reunió a organizaciones de agua potable, riego y actores vinculados al manejo del páramo.

Las comunidades celebraron la medida porque respalda sus esfuerzos por conservar las fuentes que abastecen a más de 12 000 usuarios.

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¿Por qué es importante el Cerro La Igualata?

El nuevo APH se ubica en las parroquias Quero, Rumipamba y Yanayacu, una zona considerada estratégica por la presencia de nacientes y quebradas que alimentan sistemas de distribución comunitaria. Técnicos explican que esta reserva natural actúa como una esponja: retiene agua de lluvia, regula caudales y reduce riesgos durante épocas secas.

Además, los páramos de la zona albergan especies de flora y fauna que dependen de un manejo cuidadoso del territorio, menciona el Ministerio de Ambiente y Energía.

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Comunidades reciben respaldo para administrar el recurso

En el mismo evento, representantes del sector ambiental entregaron autorizaciones, nombramientos y documentos técnicos a juntas de agua potable y de riego. Más de 10 000 usuarios resultaron beneficiados con estas actualizaciones, que les permiten mejorar la administración de sus sistemas y tener seguridad sobre el manejo de las fuentes.

Líderes comunitarios destacaron que estos documentos fortalecen su capacidad para gestionar el recurso y enfrentar presiones como la expansión agrícola o el consumo desordenado.

Más áreas de protección hídrica en Ecuador

Con esta declaratoria, el país suma 38 áreas de protección hídrica. “Garantizar el acceso al agua no es un favor, es un derecho constitucional y un acto de justicia social. Reconocemos la dignidad del territorio, la fuerza de su gente y el valor sagrado del agua. Cada acción está pensada en el bienestar, la seguridad y el futuro de los ecuatorianos en todos los rincones del país”, señaló el viceministro Freddy Muñoz.