Una pareja se ahogó mientras intentaba recrear la famosa escena de 'Titanic'

Una pareja de novios, que estaba próxima a casarse, falleció durante una sesión de fotos en India.

El pasado lunes 9 de noviembre del 2020, los novios fueron hasta el río Kaveri, en Karnataka, sur de la India, para hacer una romántica sesión de fotos. El hombre de 28 años y la mujer de 20, posaban sobre un pequeño bote hecho de bambú.



Los familiares de ambos los veían desde la ribera del río mientras se tomaban las fotografías. La joven pareja decidió imitar la escena icónica de 'Titanic', cuando Jack abraza a Rose, en la punta del barco. El hombre que remaba el bote no les habría alertado del riesgo ni recomendado no hacer esa peligrosa maniobra.



La pareja cayó al río y ambos murieron ahogados frente a sus familiares, quienes no pudieron hacer nada para rescatarlos. El ciudadano que remaba la nave logró salir del agua y huyó del lugar.



Según medios locales, la Policía confirmó que el accidente ocurrió frente a los familiares. Las autoridades indagan sobre otros incidentes similares en el lugar.



En 1997 fue lanzada 'Titanic', una de las películas más famosas del cine, la cual quizás es la favorita de muchos por la historia de romance, pese a que tuvo un desenlace fatal. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet fueron los protagonistas de la recordada cinta.