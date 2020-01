Los nominados a la edición 77 de los Globos de Oro en las categorías principales

LEA TAMBIÉN

La fiesta más grande de Hollywood, los Globos de Oro, abren este domingo, 5 de enero del 2020, la temporada de premios, con Netflix como gran favorito para celebrar con mucho champán.

Las estrellas desfilarán vestidos de diseñador y joyas extravagantes por la alfombra roja del lujoso hotel Beverly Hilton, donde se celebra la segunda ceremonia de premios más importante de la industria, después del Óscar.



Una victoria en los Globos da un buen empujón con miras a los premios de la Academia, que se entregan el 9 de febrero.



A continuación, la lista de los nominados a las categorías principales de la edición 77 de los premios Globos de Oro, que se entregan este domingo.