Las nominaciones al Oscar en cuatro datos curiosos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

'Roma' y 'The Favourite' recibieron el mayor número de nominaciones a los Oscar, pero más allá del dato estadístico, aquí algunos puntos curiosos de los anuncios.

Un gran paso para Netflix



El gigante del streaming Netflix dio un gran paso en su cruzada por ser el rey de la distribución de contenidos y al mismo tiempo productor de programación original de calidad.



Obtuvo 14 nominaciones, incluida su primera a mejor película con 'Roma', que se llevó 10.'The Ballad of Buster Scruggs', la más reciente producción de los hermanos Joel y Ethan Coen, consiguió tres.



La restante fue para 'End Game', que compite como mejor corto documental.



Netflix celebró una 15a nominación, por otro corto, 'Period: End of Sentence', pero en la nota de la Academia entregada a la prensa no aparece como una producción de la compañía.



En 2018, la plataforma se anotó ocho nominaciones, la mitad de ellas por 'Mudbound'. Los años anteriores tuvo unas pocas, la mayoría en categorías de documental.



Vale la comparación con Amazon Studios -que consiguió su nominación a mejor película en 2017 con 'Manchester by the Sea'- , que esta vez obtuvo tres nominaciones por su historia de amor polaca 'Cold War'.



“Estamos honrados de recibir nuestra primera nominación a la mejor película y tantas otra”, dijo el jefe de contenidos de Netflix Ted Sarandos. “Felicitaciones a todos los nominados por haber sobrepasado los límites y haber hecho películas que nos inspiran a todos”.



Viva Wakanda

​

Algunos han criticado al Oscar de ser elitista y premiar obras de arte que muchos siquiera han visto. Este año no hay espacio para esa queja.



La cinta de Marvel 'Black Panther' , la más taquillera de 2018, se llevó siete nominaciones, incluida una a mejor película, convirtiéndose en la primera película basada en una historieta en conseguir entrar en la categoría.

Video: YouTube, cuenta: Marvel Entertainment





La ganadora del Oscar e integrante del elenco del primer filme dedicado a un superhéroe negro, Lupita Nyong'o, publicó una foto con integrantes del elenco celebrando la primera vez que fragmentos de la película se mostraron en la feria Comic-Con de San Diego.



“Así nos sentimos de nuevo hoy”, escribió, junto a un #WakandaForever -Wakanda por siempre.



Además de la nominación a mejor película, 'Black Panther' compite por vestuario, banda sonora, canción original (del rapero Kendrick Lamar) , diseño de producción y mezcla y edición de sonido.



El reino de Cuarón



'Roma', una oda en blanco y negro que Alfonso Cuarón hizo a su infancia en el México de los 70, y a su madre y niñera, se llevó 10 nominaciones.



Pero el cineasta mexicano tiene también un impresionante logro: cuatro de las nominaciones son suyas: productor de la mejor película, director, guión y fotografía.

Video: YouTube, cuenta Netflix América Latina



Se une así a una élite del cine que incluye a Warren Beatty, que lo consiguió dos veces con 'Heaven Can Wait' y 'Rojos'.



Joel y Ethan Coen lo lograron con 'Sin lugar para los débiles' .



El compositor Alan Menken se llevó cuatro nominaciones en dos categorías musicales por 'La bella y la bestia'.



Sorpresas y decepciones



Muchos expertos quedaron sorprendidos que Bradley Cooper no entrara en la categoría de mejor dirección por 'A Star is Born', aunque ganó tres nominaciones por mejor actor, mejor guión adaptado y mejor película (como productor) .



Pero al mismo tiempo hubo celebración por la primera nominación de Spike Lee como director por 'Blackkklansman' . Es su quinta en total, contando otras dos por esta misma película.

Video: YouTube, cuenta: Movieclips Trailers





En 2016 recibió un Oscar honorífico



Otro nombre que quedó fuera de los nominados fue Timothee Chalamet, que sonaba con fuerza en la categoría de mejor actor de reparto por su interpretación de un joven adicto a las drogas en 'Beautiful Boy'.



Y muchos esperaban igualmente que 'Won't You Be My Neighbor?' -un aclamado documental sobre la estrella de programas infantiles Mister Rogers - entrara en la categoría, pero quedó fuera.



Una sorpresa feliz la tuvo Yalitza Aparicio, una maestra de origen indígena que debutó en la actuación con 'Roma' .



Para Sasha Stone, editora del sitio especializado Awards Daily, los nuevos miembros en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas “votaron en una forma nunca antes vista en la carrera por el Oscar”. “Fue un poco extraño”.