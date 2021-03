Conozca a los nominados para los premios Oscar 2021

Llegan con retraso por causa de la pandemia del coronavirus, pero este lunes 15 de marzo de 2021 finalmente fueron anunciadas las nominaciones a la edición 93 de los premios Oscar.



La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, conformada por más de 9 000 miembros, está a cargo de ver los títulos y escoger a los candidatos.



La actriz y productora Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas anunciaron las nominaciones en 23 categorías. La ceremonia por lo general se celebra en febrero, pero este año 2021 fue atrasada dos meses y se celebrará el domingo 25 de abril.



Aunque todavía se desconoce si tendrá anfitrión, la Academia informó que habrá un show en persona, pero no solamente desde el habitual Teatro Dolby, en Los Ángeles, sino desde varias locaciones.



En respuesta al cierre de los cines, la Academia cambió temporalmente sus reglas para permitir que los filmes calificaran para la competencia a los 60 días de exhibición en cines, plataformas de streaming o por video bajo demanda.



Lista de nominados:



Mejor película:



'El Padre'

'Judas y el mesías negro'

'Mank'

'Minori'

'Nomadland'

'Una joven prometedora'

'Sound of metal'

'El juicio de los 7 de Chicago'



Mejor dirección:



'Otra ronda'

'Mank'

'Minari'

'Nomadland'

'Una joven prometedora'



Mejor actor:



Riz Ahmed ('Sound of metal')

Chadwick Boseman ('La madre del blues')

Gary Oldman ('Mank')

Anthony Hopkins ('El padre')

Steven Yeun ('Minari')



Mejor actriz



Viola Devis ('La madre del blues')

Andra Day ('Los Estados Unidos contra Billy Holiday')

Vanessa Kirby ('Fragmentos de una mujer')

Frances McDormand ('Nomadland')

Carey Mulligan ('Una joven prometedora')



Mejor actor de reparto:



Sacha Baron Cohen, por 'El juicio de los 7 de Chicago'

Daniel Kaluuya, por 'Judas y el mesías negro'

Leslie Odom, Jr, por 'Una noche en Miami'

Paul Raci, por 'Sound of metal'

Lakeith Stanfield, por 'Judas y el mesías negro'



Mejor actriz de reparto



Maria Bakalova, por 'Borat 2'

Glenn Close, por 'Elegía rural'

Olivia Colman, por 'El padre'

Yuh-Jung Young, por 'Minari'



Mejor guión original:



'Judas y el mesías negro'

'Minari'

'Una joven prometedora'

'Sound of Metal'

'El juicio de los 7 de chicago'



Mejor guión adaptado



'Borat 2'

'El Padre'

'Una noche en Miami'

'Tigre blanco'



Mejor película internacional:



'Otra ronda' (Holanda, Dinamarca y Suecia)

'Better Days' (Hong Kong)

'Collective' (Rumania)

'The man who sold his skin' (Túnez)

'Quo vadis, Aida' (Bosnia)



Mejor película de animación:



'Onward'

'Over the Moon'

'A Shau the Sheep Movie: Farmageddon'

'Soul'

'Wolfwalkers'



Mejor documental



'Collective'

'Crip camp'

'El agente topo'

'My Octopus teacher'

'Time'



Mejor diseño de producción:



'El Padre'



Mejor canción original:



'Fight for you'

'Hear my voice'

'Husavic'



Mejor vestuario:



Alexandra Byrne, por 'Ema'

Ann Roth, por 'La madre del blues'

Trish Summerville, por "Mank'

Bina Daigeler, por 'Mulán'

Massimo Cantini Parrini, por 'Pinocho'



Mejor banda sonora:



'Da 5 Bloods'

'Mank'

'Minari'

'News of the World'



También se entregará los galardones a los ganadores de las categorías:



Mejor corto documental



Mejor edición



Mejores efectos especiales



Mejor maquillaje y peinado



Mejor cinematografía



Mejor corto de acción



Mejor corto animado



Mejor edición de sonido



Mejor mezcla de sonido



Sin la posibilidad de hacer una enorme fiesta con alfombra roja, glamour en cada esquina y alta concentración de estrellas por metro cuadrado, la Academia apunta por el momento a una gala presencial con retransmisiones en directo desde diferentes lugares, incluido su hogar habitual del Dolby Theatre en Los Ángeles (Estados Unidos).



Gran parte de las esperanzas hispanas se concentran en la categoría de Mejor Película Internacional (el antiguo Oscar a la Mejor Película en habla no inglesa).