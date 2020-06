Los ganadores del Nobel piden que las vacunas contra el coronavirus estén disponibles para todos

LEA TAMBIÉN

El premio Nobel de la paz Desmond Tutu y el actor George Clooney se encuentran entre más de 100 personas que han firmado un llamamiento para que las vacunas covid-19 sean declaradas un bien común mundial y estén ampliamente disponibles.

El llamamiento es dirigido por el fundador del movimiento de microcrédito Muhammad Yunus, también ganador del premio Nobel de la paz, quien dijo que algunas compañías farmacéuticas habían declarado que primero se proporcionarían vacunas a los países ricos de Europa y Estados Unidos.



"¿Qué le sucede al resto del mundo? Es como si el resto del mundo fuera olvidado", dijo el fundador del Centro Yunus, creado hace más de una década para combatir la pobreza.



"Esta es una vacuna que necesitan 8 mil millones de personas. ¿Qué les sucede a los pobres? ¿Qué les sucede a los países pobres que no pueden pagar los precios que cobrarán en los países ricos?"



Actualmente no existe una vacuna contra covid-19, pero se están desarrollando más de 100 en todo el mundo a medida que los fabricantes de medicamentos compiten para combatir la pandemia que ha matado a más de 500 000 personas en todo el mundo.



Los expertos predicen que una vacuna segura y efectiva podría tardar entre 12 y 18 meses en desarrollarse.



Una vez que eso ha sucedido, Callum Mackenzie, director de Yunus Tailandia, advirtió que las dificultades para obtenerlo podrían conducir a una proliferación de falsificaciones en los países más pobres.



El farmacéutico británico AstraZeneca ya ha comenzado los ensayos en humanos de una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford.



Costaría alrededor de 2.5 euros (USD 2.8) por dosis en Europa, según el Ministerio de Salud de Italia, y la compañía no espera obtener ganancias durante la pandemia.



Yunus dijo que también planeaba crear una compañía de código abierto para producir vacunas en todo el mundo y que estaba abierto a la discusión con los gobiernos y las compañías farmacéuticas sobre cómo configurarla.



"Con los negocios sociales, los accionistas no quieren obtener ganancias, por lo que no se obtienen dividendos de la compañía y podemos reducir el costo y producir en cualquier lugar", dijo.

La actriz Sharon Stone y el empresario Richard Branson también se encuentran entre los que firmaron la apelación.