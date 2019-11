El cineasta Noah Hawley escribirá y dirigirá la próxima película de 'Star Trek'

LEA TAMBIÉN

Noah Hawley, creador de las series 'Fargo' y 'Legion' y que este 2019 estrenó la cinta 'Lucy in the Sky', será el guionista y director de la nueva película de 'Star Trek', informó este miércoles 20 de noviembre del 2019 el medio especializado Deadline.

Hawley tomará las riendas de la cinta que dará continuación a las últimas tres entregas de esta longeva saga de ciencia-ficción: 'Star Trek' (2009), 'Star Trek Into Darkness' (2013) y 'Star Trek Beyond' (2016).



Está previsto que esta cuarta película, contando desde que 'Star Trek' regresó a los cines en 2009, vuelva a contar en su reparto con Chris Pine, Zoe Saldaña, Zachary Quinto, Simon Pegg y Karl Urban en su elenco.



Sin título confirmado, esta cinta no tiene nada que ver con otro proyecto de 'Star Trek' en el que Quentin Tarantino y J.J. Abrams han estado trabajando con la intención de que el genio de 'Pulp Fiction' (1994) se siente en la silla de director.



De esta misteriosa idea de Tarantino y Abrams apenas se sabe nada más allá de que Mark L. Smith, el guionista de 'The Revenant' (2015), también está involucrado y colaborando con ellos.

Por otro lado, la génesis de la cinta de 'Star Trek' que ahora dirigirá Hawley está resultando complicada para el estudio Paramount.



En abril de 2018 se dio a conocer que la británica S.J. Clarkson sería la realizadora de este filme y que se convertiría, de esta manera, en la primera mujer en dirigir un largometraje de 'Star Trek'.



También se supo entonces que Chris Hemsworth formaría parte del reparto de esa película.



Sin embargo, las negociaciones para hacer realidad esa cinta toparon con diferentes obstáculos, especialmente por cuestiones de dinero, y el proyecto quedó apartado, por lo que Clarkson y Hemsworth fueron descartados.

Hawley fue escogido para retomar esta película y lo hará después de haber presentado este 2019 u debut como director en la pantalla grande con 'Lucy in the Sky', un drama sobre una astronauta que protagonizó Natalie Portman pero que tuvo pobres críticas y un mal resultado en taquilla.