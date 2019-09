'Friends' cumple 25 años; Así lucen los niños que actuaron en la serie

LEA TAMBIÉN

Este 22 de septiembre del 2019 se cumplen 25 años desde que la exitosa comedia 'Friends' se estrenó en Estados Unidos. El show, que estaba enfocado en la vida de seis amigos que vivían en Nueva York, también contó con la participación de varios actores infantiles quienes acompañaron las andanzas de los protagonistas.

Tres pequeños niños, que en realidad no eran hermanos, interpretaron a los trillizos a los que Phoebe (Lisa Kudrow) dio a luz en el episodio número 100 de la serie. El actor Cole Sprouse fue Ben, el hijo de Ross (David Schwimmer), y Tahj Mowry, quien dio vida a Teddy en 'Full House', también apareció en la serie. ¿Qué fue de la vida de todos los niños que actuaron en 'Friends'?



Dakota Fanning

La reconocida actriz Dakota Fanning dio vida a Mackenzie, la hija de dos personas que vivían en la casa que Mónica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry) compraron para salir de la ciudad cuando la serie estaba por terminar.



Cuando actuó en 'Friends', en el episodio titulado 'The One With Princess Consuela' (El de la Princesa Consuela), Fanning tenía 10 años, aunque interpretó a una niña de ocho. Su personaje y Joey (Matt LeBlanc) desarrollan una amistad pues ella no quería que sus padres vendan la casa y él no quería que sus amigos la compren. Luego, Joey llama por teléfono a Mackenzie para solicitarle consejos respecto a su carrera.

Video: YouTube, cuenta: Favorite Videos



Ahora, Dakota Fanning tiene 25 años y suma 2,8 millones de seguidores en Instagram. Acaba de estrenar el filme 'Once Upon a Time... In Hollywood', dirigido por Quentin Tarantino en el que interpreta a Lynette Frog y comparte créditos con actores como Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino y Luke Perry.



Pero también ha participado en otras populares películas como 'I Am Sam', 'War of the Worlds', 'Uptown Girls', entre otras. Según su perfil en IMDb cuenta con más de 65 créditos como actriz en series y películas desde el 2000.

Daryl Sabara

Los niños actores que participaron en 'Friends' tuvieron roles secundarios o aparecieron solamente en un capítulo. Ese es el caso de Daryl Sabara, quien dio vida a Owen y apareció en el espisodio 'The One Where Ross is Fine' (En el que Ross Está bien) que formó parte de la décima temporada de 'Friends' y se estrenó en octubre del 2003.



Mónica y Chandler visitan a Bill y Colleen, amigos de Phoebe que podrían ayudarlos con el proceso de adopción de un niño, pues la pareja tiene problemas para concebir un hijo. Bill y Colleen reciben a Mónica y Chandler en su casa y, por error, Chandler le revela a Owen que es adoptado, algo que él no sabía.

Video: YouTube, cuenta: PureBloodPaul

Chandler intenta sobornar a Owen con USD 50 para que no les cuente a sus padres lo que le había revelado. Pero además le dice por error que Papá Noel no existe, ante lo que el niño se muestra consternado.



Daryl Sabara era conocido antes de actuar en 'Friends' por su rol en 'Spy Kids'. Actualmente el actor tiene 27 años y 399 000 seguidores en Instagram. Permaneció en el mundo de la actuación, pero desarrolló su carrera en el doblaje participando en 'Ben 10', 'Ultimate Spider-Man', entre otros títulos. Está casado con la cantante Meghan Trainor.



Cole Sprouse

Ben es el personaje infantil que más tiempo aparece en la serie. Nació en el episodio número 23 de la primera temporada de la serie llamado 'The One With The Birth' (El del nacimiento) que se estrenó en 1995.



A lo largo de las 10 temporadas de 'Friends', el personaje de Ben fue interpretado por varios actores: Michael Gunderson (segunda temporada), Charles Thomas Allen y John Christopher Allen (tercera, cuarta y quinta temporada) y finalmente el actor Cole Sprouse tomó el papel para el resto de la serie.

Video: YouTube, cuenta: Favorite Videos

Cole Sprouse no compartió el rol de Ben con su hermano gemelo Dylan. Actualmente tiene 27 años y es pareja de la actriz Lili Reinhart y luego de 'Friends' se volvió famoso por su actuación en series como 'Zack y Cody'. Desde el 2017 interpreta a Jughead Jones en 'Riverdale'.



Cali y Noelle Sheldon

Las hermanas gemelas Cali y Noelle Sheldon interpretaron a la hija de Ross y Rachel (Jennifer Aniston) en las últimas temporadas de la serie. Aunque inicialmente el rol de Emma lo tomaron las gemelas Elizabeth y Genevive Davidson y Alexandra y Athina Conley, las que mas tiempo tuvieron en pantalla fueron Cali y Noelle.



En una entrevista ofrecida hace unos años, las gemelas contaron que no recordaban su paso por la serie, pero que sí habían visto fotografías. Además revelaron que sus padres no les permitieron ver 'Friends' sino hasta que cumplieron los 13 años.

Video: YouTube, cuenta: Favorite Videos

Se supo poco de las gemelas Sheldon, que actualmente tienen 16 años, luego de su paso por 'Friends'. Sin embargo, en este 2019 aparecieron nuevamente en la pantalla grande en la película 'US' del cineasta Jordan Peele en la que actuaron junto a Lupita Nyong'O.

Los trillizos de Phoebe

Los pequeños Frank Jr. Jr., Chandler y Leslie nacieron en el capítulo 100 de 'Friends', pero se desconoce qué bebés los interpretaron. Un año después aparecieron nuevamente en el capítulo 'The One With Joey's Porsche' el quinto episodio de la sexta temporada que se emitió en 1999. En él, cuatro bebés: Alexis Cimoch, Cole Cimoch, Paul Cimoch III y Justin Cimoch interpretaron a los trillizos.



En el 2017, los cuatrillizos se graduaron de la secundaria y Alexis difundió una foto de todos juntos en Instagram.

Pero los trillizos más recordados eran los que tenían despierto a Frank Jr. (Giovanni Ribisi) en la décima temporada. Entonces fueron interpretados por tres actores que no eran realmente hermanos, Dante Pastula en el rol de Frank, Sierra Marcoux como Chandler y Allisyn Ashley Arm como Leslie. De ellos, solo la última ha permanecido en el mundo de la actuación.

Video: YouTube, cuenta: Favorite Videos



Según su perfil de IMDb, Arm ha participado en las series de Disney Channel 'Sonny' y 'So Random'. Sus roles más recientes tuvieron lugar en las series de televisión 'Astrid Clover', donde interpretó a la protagonista entre el 2014 y el 2019 y 'A.P. Bio', donde dio vida a Heather entre el 2018 y el 2019.



Pastula, en cambio, tiene otros dos créditos como actor según IMDb. Uno es en el cortometraje 'Ablution' que se estrenó en el 2007 y otro en el filme 'Polar Express' (2004) donde está acreditado como 'niño pequeño'.



Finalmente, Marcoux prestó su voz para la película de televisión 'He's a Bully, Charlie Brown' del 2006 y actuó en 'Ablution' y en 'The Poughkeepsie Tapes', pero ahora, según su cuenta de Facebook, es parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Mae Whitman

La pequeña niña exploradora Sara Tuttle, a la que Ross arruinó el sueño de ir al campamento espacial luego de romperle la pierna accidentalmente, fue interpretada por Mae Whitman. La niña apareció únicamente en un episodio.

Video: YouTube, cuenta: CharlotteVideos

Mae Whitman nació en Los Ángeles en 1998. Actualmente tiene 31 años y 150 créditos como actriz en su perfil de IMDb. Ha destacado por sus actuaciones en 'Duff' y 'The Perks of Being a Wallflower' y además ha recibido reconocimientos por su actuación de voz en 'Teenage Mutant Ninja Turtles' (2012), 'Secret of the Wing' y más. Tiene un millón de seguidores en Instagram.

Emily Osment

Emily Osment, quien se volvió conocida por haber actuado en 'Hannah Montana' también tuvo su paso por 'Friends', aunque solo apareció en un capítulo. Actuó en 'The One With The Halloween Party' (El de la fiesta de Halloween' como la pequeña Lelani Mayolanofavich.



En el capítulo, Osment interpreta a una niña que salió a buscar caramelos por Halloween. En la casa de Mónica, Rachel era la responsable de entregar los dulces, pero le dio todos a una niña que le dijo que la amaba, por lo que cuando llega Lelani le ofrece un cheque, algo que ella acepta entusiasmada. Pero Rachel tiene problemas para escribir el apellido de la niña, por lo que le entrega un cheque "al portador"

Video: YouTube, cuenta: TheEmilyOsment1

Osment tiene 58 créditos como actriz, según su perfil de IMDb. Su más reciente actuación fue en la serie de televisión 'The Kominsky Method' donde interpretó a Theresa en 10 episodios que se emitieron entre el 2018 y el 2019. Tiene 27 años y 2,1 millones de seguidores en Instagram.

Tahj Mowry

Otro rostro infantil que ya tenía una trayectoria en el mundo de la actuación apareció en 'Friends'. El actor Tahj Mowry, conocido por haber interpretado a Teddy, el amigo de Michelle Tanner en 'Full House' apareció como un personaje secundario en la serie.



Mowry aparece en el episodio 'The One After the Superbowl: Part 1' (El de después del Superbowl: Parte 1) y es uno de los niños que se vuelve un fanático de la música de Phoebe. Luego de que la cantante es despedida de su trabajo en una biblioteca infantil por sus canciones brutalmente honestas sobre la muerte de los abuelos o cómo se hace la carne, Mowry la busca en varias cafeterías hasta que la encuentra en Central Perk.

Video: YouTube, cuenta: nhocash2009

Mowry tiene 35 créditos como actor en IMDb. Su actuación más reciente se dio en la serie 'Baby Daddy' que se emitió entre el 2012 y el 2017 y en la que interpretó a Tucker Dobbs. También prestó su voz entre el 2002 y el 2007 para la serie 'Kim Possible' y en el 2005 para el programa de 'Lilo & Stitch'.



Actualmente el actor tiene 33 años y un millón de seguidores en Instagram.