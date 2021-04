Elías Navarro, el 'Niño del Oxxo' fue víctima de una cruel broma

Elías Navarro es un mexicano mejor conocido como el ‘Niño del Oxxo’, que alcanzó la fama desde que se viralizó un video suyo en el que se le muestra actuando como un cajero que hace una divertida reacción cuando uno de los clientes le dice que quiere comprar unos preservativos y unos Halls negros.

Recientemente el menor, de 12 años, fue parte de una cruel broma en contra suya organizada por la famosa productora audiovisual ‘Badabun’ y el supuesto cliente del video viral, Daniel Morales. Esto después de que el pequeño les contara en una entrevista que deseaba tener un equipo para poder seguir haciendo videos

Sin embargo, jugaron con sus sentimientos y por poco acaban con su sueño de ser un gran creador de contenidos.



En un video que fue compartido en Facebook y en YouTube y se viralizó en cuestión de minutos, se observa a los organizadores dándole a Elías - quien no pudo disimular su cara de felicidad - un supuesto regalo que le ayudaría en su carrera como influenciador.



Cuando le preguntaron sobre cuál creía él que era el presente, el ‘Niño del Oxxo’ respondió que pensaba que tal vez se podía tratar de un celular. Sin embargo, una vez abrió la caja se llevó una no muy grata sorpresa.



En vez de un dispositivo móvil, Elías se encontró con un roedor que salió por la parte superior de la caja que contenía el supuesto regalo. Sin darse cuenta que se trataba de un ratón de juguete, el joven mexicano se asustó y por poco sale disparado de su asiento. “Me asusté demasiado”, dijo algo alterado.



Acto seguido, la broma continúa cuando la presentadora le dice que sí hay una sorpresa real para él. “Es una sorpresa con todo el cariño de la gente (...) Yo quiero que sigas cumpliendo tus sueños y que seas un niño muy exitoso”, indica antes de darle otra caja que, en esta ocasión, sí incluía un iPhone de último modelo que el mexicano abre con una gran sonrisa en su rostro.



“Nunca me habían regalado algo así”, respondió con mucha emoción.



Ya cuando Elías tenía el dispositivo en sus manos, la presentadora ‘corta’ el video que ya acumula más de 127 mil ‘Me gusta’. “Amigos, hasta acá el video”, dice. Sin embargo, lo que el ‘Niño Oxxo’ no sabía era que seguían grabando todo.



Con la supuesta transmisión acabada, la presentadora le pide a Elías su celular, explicándole que todo se trató de un acto para las cámaras con el fin de que los seguidores creyeran que le habían regalado una herramienta para que cumpliera sus sueños.

“Esto nada más es para que quede en el video porque la gente había pedido que te diéramos un celular, pero no te lo podemos dar (...) No podemos quedar mal y decir que no te vamos a dar el regalo. No te enojes conmigo”, le dicen al niño que hace una cara de decepción.



Posterior a esto, al ver que el ‘Niño del Oxxo’ estaba muy triste, la presentadora le propone cambiar su celular último modelo por el de ella, a lo que el niño, en su inocencia, acepta.



Después de ese largo mal rato, todos le confiesan a Elías que todo se trató de una cruel broma y que el celular realmente sí era para él y nadie se lo quitaría.