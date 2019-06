Niño ofrece su bicicleta a cambio de su perro extraviado en Argentina

LEA TAMBIÉN

Un niño de 11 años, entristecido por la desaparición de su perro, publicó en redes sociales una carta que conmovió a más de uno. En una hoja de cuaderno a cuadros, el pequeño Leo, que fue diagnosticado con trastorno del espectro autista, escribió que extraña a su mascota, un perro Poodle de color gris que era su fiel compañero.

Según medios argentinos, el perro se extravió a principios del mes de mayo de 2019. Leo y su can llamado Tito estaban jugando por las calles de la ciudad Río Gallegos, en Argentina, cuando de repente Leo perdió de vista a su mascota. Desde entonces, el can no ha vuelto a casa.

Leo escribió una carta para Tito que se viralizó en redes sociales. Foto: Cuenta de Facebook @nicolasjuarezlr

Para hacer público que su perro está perdido, Leo compartió en sus redes sociales un dibujo de él junto a Tito. En la hoja de cuaderno se retrató a sí mismo llorando y extendiendo los brazos para abrazar a su mascota. El dibujo está acompañado del siguiente texto: “Un mes sin verte Tito. Te extraño. Nadie te encuentra. Todos me preguntan si te encontré y les digo que no”.

La publicación de Leo se viralizó, pero Tito no ha vuelto a casa. Los padres del niño colocaron rótulos con información del perro y con números de teléfono por todos lados para encontrar al perro, menciona el portal digital de Diario Uno.

Leo compartía la mayor parte de las actividades cotidianas con Tito y por ello el menor incluso ha llegado a ofrecer su bicicleta a quien le devuelva a su perro sano y salvo.