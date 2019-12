Niño murió al intentar rescatar a su mascota de un incendio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un incendio consumió la casa de la familia Sharp, en Arkansas, EE.UU. El fuego no solo se llevó sus bienes materiales, sino también a un pequeño niño de un año y 11 meses de edad quien falleció junto a su mascota aquel día.

El menor llamado Loki habría logrado escapar de las llamas junto con sus padres el pasado sábado 30 de noviembre de 2019 por la noche. Sin embargo, en un descuido de sus progenitores, el pequeño volvió a entrar en la casa para buscar a su perrito que no salió con ellos.



Cuando se dieron cuenta de que su hijo no estaba donde lo habían dejado, el padre del pequeño, Kurtis Sharp, intentó ingresar a la casa que se consumía en llamas, pero ya no fue posible hacerlo.



Los bomberos extinguieron el incendio y posteriormente encontraron los cuerpos sin vida de Loki y su cachorro, según el diario Northwest Arkansas Democrat Gazette. El pequeño fue hallado abrazando a su mascota.



El Departamento de Bomberos de Gentry, Arkansas, dijo que el incendio fue causado posiblemente por un cortocircuito. Todavía se investiga la causa exacta de la tragedia que enlutó a la familia Sharp.



Los padres del menor Kurtis Sharp y Caitlin Hardy realizarán el funeral del pequeño Loki este viernes 6 de diciembre de 2019 y han pedido a sus amigos y familiares que acudan vestidos de blanco y rojo, los colores favoritos de su hijo, para que ese momento no sea más deprimente.

La comunidad de Gentry decidió ayudar la pareja a recolectar el dinero necesario para el funeral de Loki. Con el dinero acumulado a través de Go Fund Me esperan además colaborar para que puedan recuperar parte de lo que perdieron.