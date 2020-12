Apple no devolverá USD 16 000 que niño se gastó jugando 'Sonic'

Un niño, de 6 años, gastó más de USD 16 000 del dinero de su madre (casi 55 millones de pesos colombianos) en mejoras para su videojuego favorito sin que ella lo supiera. ¿Lo peor? El dinero no pudo ser recuperado.

El ‘pequeño’ gasto ocurrió en Wilton, un pueblo del estado norteño de Connecticut (Estados Unidos), donde vive la mujer, su esposo y sus dos hijos.



Los detalles de la historia fueron compartidos por la madre al tabloide estadounidense 'New York Post'.



Según contó, todo empezó en julio pasado, cuando decidió prestarle su iPad al niño, el menor entre dos hermanos.



Lo que no sabía es que mientras ella teletrabajaba, su hijo gastaba miles de dólares en 'Sonic Forces', un juego de carreras protagonizado por ‘Sonic’, un erizo azul con súper velocidad.



El niño usaba el iPad para comprar los potenciadores ('boosters') que necesitaba para tener un mejor desempeño en su juego. Para hacerlo, ingresaba a la aplicación directamente desde la Apple App Store y, una vez dentro, adquiría los productos a través de la banca digital Chase de su madre.



Los 'boosters' le permitían, por ejemplo, acceder a personajes exclusivos y aumentar la rapidez de los mismos.



Según 'New York Post', el 9 de julio la mujer notó que algo raro ocurría: ese día encontró que se habían realizado 25 transacciones en su cuenta por un valor total de USD 2 500. En poco tiempo esa cifra ascendió a USD 16 293 dólares.



Preocupada de que se tratara de un error o de que estuviera siendo víctima de ciberdelincuentes, la madre llamó al banco, pues, le aseguró a 'New York Post, “la forma en la que se agruparon los cargos hizo que fuera casi imposible darme cuenta de que provenían de un juego”.



Chase, su banca, le pidió esperar mientras investigaba si se trataba de un fraude. La respuesta llegó hasta octubre: decía que, en efecto, los pagos se habían hecho desde su cuenta y que lo mejor era contactar a Apple.



Fue entonces cuando se puso a la tarea de revisar uno por uno las transacciones. En una vio el icono de ‘Sonic’. "Supe de inmediato que había sido mi hijo", añadió para 'New York Post'.



De inmediato, llamó al servicio al cliente de Apple. Le dijeron que no había nada que ellos pudieran hacer porque no había llamado en los 60 días posteriores al incidente.



"Les expliqué por qué no lo había hecho, Chase me había pedido esperar (...) Les dije que no iba a poder pagar la hipoteca, pero solo me dijeron que había una configuración para evitar ese tipo de incidentes", relató.



La situación hizo que los ingresos de la mujer bajaran un 80%, por lo que no cree que pueda darle nada de Navidad a su esposo e hijos.



No lo culpa de su error. "Cuando le conté lo que había pasado me dijo que me lo iba a recompensar (...) Mi hijo no entendía que ese dinero era real. ¿Cómo habría podido? Está jugando un juego de dibujos animados en un mundo que sabe que no es real", reflexionó para 'New York Post'.

Por último, la mujer le recomendó a otros padres comprobar su configuración de seguridad en sus aparatos tecnológicos. "Me horroriza que un incidente como el que viví sea posible en estos juegos y que los dispositivos Apple no estén preconfigurados para evitarlo", concluyó