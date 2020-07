El gesto de un niño ecuatoriano para 'proteger' a su mascota de la pandemia se viraliza en el mundo

LEA TAMBIÉN

Las imágenes de un niño ecuatoriano que cubre con una mascarilla a su mascota se viralizaron en las redes sociales desde el pasado 17 de julio del 2020.

En el video se observa que Anthony Hernández, quien lleva una mochila, baja de su bicicleta y se toma un momento para colocar a su perro Buddy una mascarilla y después van juntos a comprar.



La madre del niño de 10 años comentó a CNN que Anthony es amante de los perros y decidió comprarle una mascarilla para evitar que se contagie del covid-19.



Joselo Sánchez, vecino del menor, fue quien grabó el video que se registró en Ambato, en el barrio Pinllo. En una grabación posterior, Sánchez dice que el niño es muy querido en el sector por el amor que tiene hacia los animales.



La madre de Anthony dijo a Sánchez que a pesar de la difícil situación económica que viven tienen siete perros y cuatro más llegarán porque un familiar está enfermo y no puede cuidarlos. Además tienen dos gatos.



Hasta la tarde de este 28 de julio del 2020, el video, que fue publicado en Facebook, tiene 2 900 me gusta y 314 comentarios. Además fue compartido más de 4 900 veces.



El clip de Antony colocando la mascarilla a su mascota llegó a medios internacionales como CNN y El País de España.



¿Es útil la mascarilla en perros?



Hasta el momento no se ha comprobado que los perros puedan contagiar de covid-19 a las personas. El veterinario Esteban Mier, de Dogtor’s Cat, señala que resulta inútil sacar a estos animales con mascarilla.



Sin embargo lo que sí resulta prudente, por el aumento de personas contagiadas, es reducir las salidas de las mascotas a la calle.



En caso de exponerlas es necesario cumplir con un protocolo para evitar que los canes o los gatos lleven el virus a la casa a través de sus patas o pelaje. Aunque aquello también es poco probable, según el médico veterinario Patricio Suasti.



A los perros les encanta olfatear y lamer y, por esa razón, Mier sugiere también reducir las muestras de afecto con las mascotas, pero sin descuidarlos y solo hasta que pase la pandemia que ha causado miles de muertes en el mundo.