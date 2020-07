Niño ecuatoriano que cuida a su mascota del covid-19: 'Ellos tienen el mismo derecho que nosotros'

LEA TAMBIÉN

Cuidarse a sí mismo y a su mascota del covid-19 se ha convertido en un hábito para Anthony Hernández. El niño, cuyo gesto para' proteger' de la enfermdad a Buddy dio la vuelta al mundo, sale en su bicicleta con una mascarilla y también se la coloca al perro que se ha convertido en su compañero de mandados.

A sus 10 años, Anthony es muy consciente de la situación que vive el país y el mundo por la pandemia del nuevo coronavirus, por eso jamás sale de su casa sin protección y de paso cuida a su mascota.



"En la tele vi que los perros nos pueden contagiar, no se sabe si están contagiados, siempre véanle al perro que no se saque la mascarilla, ellos son sus mejores amigos, son como nosotros y ellos también tienen el mismo derecho que nosotros", dijo el niño a la cadena CNN este 31 de julio del 2020.



Anthony también se sorprendió cuando el clip de su gesto recorrió el mundo y comentó que se sentía muy contento, "no sé como en un día y en 24 horas puede ser tan importante mi video", dijo.



En el video que circuló desde el pasado 17 de julio se observa que Anthony baja de su bicicleta y se toma un momento para colocar a su perro una mascarilla.



Miriam Aces, madre del niño, señaló que con la actitud "todos se quedaron admirados, incluso yo como mamá".



Su vecino Joselo Sánchez, quien filmó el video, aseguró que le llamó la atención cómo Anthony colocó la mascarilla a Buddy, "le puso con mucho cuidado y por eso decidí grabarlo".



En el barrio Pinllo, en Ambato, el menor es conocido por su amor a los animales. En su casa tiene nueve perros y dos gatos.



La situación por el covid-19 preocupa mucho a Anthony quien dice que no entiende porqué algunas personas no utilizan mascarilla. "Me caen mal los que son malos porque no ocupan mascarillas, a mí me gusta para defenderme y a mi perrito también".



A pesar de que ningún familiar se ha contagiado ni fallecido por la enfermedad, el niño de 10 años menciona que cuando se entera que hay muchos muertos le dan "escalofríos".



Él espera que el coronavirus se vaya extinguiendo en el país.