Niño ofrece todos sus ahorros para recuperar el celular en el que guarda fotos de su madre fallecida

La madre de Gino López perdió la batalla contra la leucemia cuando él era un bebé. A sus 10 años, los recuerdos de su madre los guarda en su celular que, lamentablemente, perdió. Por ello, ofreció en un video que se volvió viral en redes sociales todos sus ahorros como "recompensa" para recuperar el dispositivo.

En el clip, el niño que vive con sus abuelos en Córdoba (Argentina), relata que se olvidó su celular en un taxi que tomó. "Ahí tenía las fotos y videos de mi mamá que falleció cuando yo era muy chiquito... Yo no lo quiero perder, porque cuando la extraño, veo sus videos y escucho su voz y no la quiero olvidar", dice en el video.



De acuerdo con información del diario argentino La Nación, el pequeño perdió su celular el pasado 8 de junio del 2019 "cuando viajaba con su abuela a una actividad escolar y creen que otro pasajero se lo pudo haber llevado".



El niño pide que su celular sea encontrado por alguien "con buen corazón" y que se lo devuelva "tengo todos mis ahorros como recompensa", dice al finalizar el clip que motivó una campaña en redes sociales para ayudarlo a recuperar el teléfono.



En Twitter, la usuaria Lu Pisana difundió el video de López el pasado 8 de junio del 2019 y en 10 días el clip acumuló más de 798 000 reproducciones.



"Ayudemos a este nene a encontrar su celular, tiene videos y fotos de su mamá que murió, y no los quiere perder", escribe en el texto que acompaña la publicación que está llena de comentarios que lamentan lo sucedido.



"Me parte el alma, ojalá lo encuentres chiquito", escribe María Beccera. "Te doy el celular y te doy más plata para que sigas ahorrando", comentó por su parte Diego Dávalos.

Ayudemos a este nene a encontrar su celular, tiene videos y fotos de su mamá que murió, y no los quiere perder🙏🏽😢❣️ pic.twitter.com/WhwukLSDBm — Lu pisana (@luchi_pisana) June 12, 2019

El conductor de televisión Sebastián Tempone informó que habló "con Gino. Le regalaron un celu nuevo y pudo recuperar algunas fotos y videos que estaban en la nube, pero aún no tiene su teléfono con todo el material de él. Por suerte está tranquilo. Sigamos buscando el celu de Gino", solicitó.