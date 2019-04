Niña se pintó puntos rojos en la piel para no ir a clases y su historia se vuelve viral

LEA TAMBIÉN

Lily, de seis años, vivió una situación que afecta a muchos niños. No quería ir a la escuela a rendir un examen de escritura. Para evitar dar la prueba ideó un plan: tomó un marcador de color rojo y se dibujo en su cuerpo pequeñas manchas, quiso simular que había contraído varicela.

Lo sucedido con la menor fue compartido por su madre Charlotte en Facebook. La progenitora contó que Lily se inspiró en un video de YouTube y que su plan parecía perfecto, hasta que sus padres amenazaron con llevarla al doctor.



Según el relato de Charlotte, Lily supo lo que era varicela y que padecerla daba unos 'días libres' luego de que algunos de sus compañeros de clase faltaron por la enfermedad. La madre dijo que su hija le pidió el marcador para "hacer su tarea" y que 10 minutos después dijo que tenía sarpullido.



La madre y el padre de Lily no se dejaron engañar por el ingenio de la pequeña, aún así, dijeron que debía ser trasladada a un médico. Acto seguido, la niña intentó quitarse las marcas de su cuerpo. Los padres la ayudaron pero nada retiró los puntos rojos de su piel, reporta el diario británico Daily Mail, pues Lily se había pintado con un marcador permanente.



Entonces, Lily le dijo a su madre que no podía ir así a la escuela, porque todos se reirían de ella, pero los padres decidieron enviarla de todas maneras. Eso sí, la pequeña llegó con una nota dirigida a sus maestros en la que se alertaba que las marcas en su cuerpo no eran 'contagiosas' o 'reales', pero que no se las podía quitar.



Sus maestros tuvieron que enfrentarse al reto de convencer a los compañeros de Lily de que no estaba enferma y no contagiaría a nadie. A pesar de eso, los profesores se divirtieron mucho con la ocurrencia de Lily, quien solo tuvo que ir a clases así un día viernes.

La madre está convencida de que Lily sacó la idea de YouTube, pues en el historial de búsqueda encontró un video titulado "10 maneras de no ir a clases".