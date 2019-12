Una niña de 5 años pagó las ‘deudas’ de sus compañeros vendiendo galletas y chocolate

LEA TAMBIÉN

A los 5 años, Katelynn -una pequeña estudiante estadounidense- se convirtió en un referente de solidaridad en su comunidad. La niña decidió recaudar el dinero suficiente para pagar las deudas que 123 compañeros tenían en su escuela primaria en Vista, ciudad californiana, en Estados Unidos.

Karina Hardee, madre de la pequeña, contó a la cadena informativa internacional CNN cuál fue la motivación de Katelynn para ayudar a sus compañeros. Según su relato, la niña -que estudia en la Escuela Primaria Breeze Hill, escuchó a un padre de familia decir que tenía problemas para pagar un programa extracurricular para su hijo.



El primer impulso de Katelynn fue preguntarle a su madre por qué existían ese tipo de dificultades. “Solo traté de explicarle que a veces las personas no son tan afortunadas y que debemos tratar de ser amables y dar cuando podamos”, dijo la madre.



Entonces, la pequeña decidió montar un puesto de venta de galletas, chocolate caliente y sidra con la ayuda de sus padres. El resultado fue exitoso: recaudaron más de USD 80, destinados a pagar los saldos negativos de 123 estudiantes en su escuela primera.



Katelynn estaba feliz; sintió que su aporte podría ayudar a los padres. “Me decía que ahora espera que los otros niños puedan tomar un refrigerio y un almuerzo. Si no lo hacen, sus estómagos van a quejarse. Me enorgullece tener una hija tan solidaria”, comentó la madre.



Pero su acto solidario no ha culminado. El próximo paso de la pequeña será recaudar fondos económicos para pagar no solo los saldos negativos de almuerzo de su escuela, sino “miles de cuentas” en los centros de educación primaria en el Distrito Escolar Unificado de Vista.

Para alcanzar la meta, llamada #KikisKindnessProject, personal de su escuela y estudiantes voluntarios desplegarán un espacio para venta de chocolate y productos horneados el sábado 21 de diciembre del 2019. La idea es destinar el dinero para el impulso de programas escolares que serán eliminados debido a recortes presupuestarios.