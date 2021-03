Niña enternece las redes sociales cantando Bidi Bidi Bom Bom, de Selena

"Puedo poner mis canciones". Así responde la pequeña Maliya Kabs, de cuatro años de edad, a su padre que le pregunta cómo canta. Su emocionante interpretación de un popular tema de Selena Quintanilla enternece las redes sociales este domingo 21 de marzo del 2021.

El video inicia con un diálogo entre padre e hija en el auto. Maliya dice a su papá que su familia le ha enseñado varios idiomas, sin embargo, insiste en escuchar sus canciones para evidenciarlo.



Cuando su padre acepta, de inmediato suena el tema de Bidi Bidi Bom Bom de la mítica Selena, la reina del tex-mex. La pequeña no duda en seguir la canción, mientras grita y baila al ritmo de la melodía. Mueve sus manos y hombros mientras repite el coro del tema: Bidi bidi bom bom, Bidi bidi bom bom...

Su padre la mira sorprendido. Ella regresa a verlo y le dice: "canta". Él no lo hace y entonces Maliya intensifica su interpretación cuando suena Como La Flor. Su padre solo atina a llevarse su mano a la frente. Maliya no lo mira y repite emocionada mientras apreta su puño: "Pero, ah-ah-ay, ¡cómo me duele!".



Finalmente, el padre de Maliya también decide cantar cuando suena la canción Apollo G, pero su interpretación no agrada a la pequeña quien muy seria le dice a su papá que es hora de irse. El video lleva más de 196 000 reproducciones en YouTube.



La familia The Kabs, que reside en Reino Unido, es popular por sus entretenidos videos. En su canal de YouTube ya cuentan con 866 000 suscriptores. En los clips, Maliya es una las principales protagonistas junto a sus hermanos.



Los videos de los The Kabs incluyen desafíos, bromas y sus momentos divertidos en familia.