Niña contrajo ameba come cerebros mientras nadaba en un lago en EE.UU.

Una niña de 10 años oriunda de Texas lucha por su vida tras haber contraído una ameba come cerebros mientras nadaba en un lago. Según informa la cadena CNN el parásito que contrajo la menor tiene una tasa de mortalidad del 97%.

La cadena KWTX-TV, afiliada de CNN, dio a conocer que la pequeña nadó en el río Brazos y en el lago Whitney, ambos ubicados en el condado de Bosque, cerca de Waco (Texas) durante el fin de semana del Día del Trabajo, que en Estados Unidos se conmemoró el pasado 2 de septiembre del 2019.



En Facebook se creó una página para apoyar a la menor de edad. Ese sitio reporta que el pasado 8 de septiembre la niña, identificada como Lily Mae, "comenzó a tener dolores de cabeza" y posteriormente cuadros de fiebre. Cuando presentó problemas para dormir sus familiares supieron que algo no iba bien.



Según el relato difundido en la red social, la pequeña "estaba incoherente, no respondía rápidamente y fue llevada a la sala de emergencias". Fue trasladada psoteriormente a Fort Worth donde se determinó que había contraído la Naegleria Fowleri, una ameba come cerebros que en julio mató a un hombre en Carolina del Norte.

La ameba naegleria fowleri es comunmente conocida como la ameba 'come-cerebros'. Foto: captura.



La Naegleria Fowleri, según el Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos (CDC), "puede causar una rara y devastadora infección cerebral llamada meningoencefalitis amebiana primaria. La ameba naegleria fowleri es comunmente hallada en aguas frescas y templadas como lagos, ríos y termas e infecta a las personas cuando logra ingresar a su cuerpo a través de la nariz.



"Una vez que la ameba entra a la nariz viaja al cerebro donde causa la meningoencefalitis amebiana primaria, que usualmente es fatal", advierte el CDC.



Crystal Warren, una tía de la menor declaró a KWTX-TV, que los padres de Mae están viviendo "la peor pesadilla... Simplemente no entendemos por qué le tocó a ella", aseguró.



Entre el 2009 y el 2018, según CNN solo se informaron 34 casos de infección por esta ameba en Estados Unidos. Entre 1962 y 2018 se conocieron 145 casos de los que solo cuatro personas han sobrevivido. Warren dijo que espera que su sobrina sea la quinta en superar esta enfermedad.