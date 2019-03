Nicky Jam: 'Hago lo que sea para seguir siendo un tipo normal'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantautor estadounidense Nicky Jam aseguró a Efe que hace todo lo posible por seguir siendo "un tipo normal", incluso ahora que está filmando la tercera parte de la saga 'Bad Boys', grabando su nuevo disco y presentando Te robaré, su primer sencillo con Ozuna.

"Yo hago lo que sea para seguir siendo un tipo normal", dice el reguetonero criado en Puerto Rico durante una entrevista con Efe en Miami, donde ha fijado residencia. "No me cojo la película de ser un artista, un pop star, un rock star, no me tomo en serio nada de eso y trato de sencillamente vivir mi vida".



Para mantener los pies en la tierra no titubea a la hora de bajar a la calle y hacer él mismo la compra, aunque eso le suponga "esquivar dos o tres fotos", aunque se ha comprometido consigo mismo a no dejar de pararse unos segundos con sus seguidores.



Para Nicky Jam, esa "normalidad" es uno de los elementos que le han permitido coronarse como uno de los artistas más exitosos de la música en español de los últimos años.



La primavera de 2019 lo encontró con trece nominaciones a los Latin Billboards, que se entregan en Las Vegas el 25 de abril próximo, su segundo álbum de estudio listo y una participación en la tercera película de la serie 'Bad Boys' con Will Smith.



Además está Te robaré, su recién estrenado tema con Ozuna, que describe como un "reguetón sexy", que lo regresa a la esencia del género.

"Hoy en día en la música urbana hay dance, hay pop, guitarras, muchos elementos. Esta canción es para las discotecas y es la esencia del género", explica.



La idea de invitar al "negrito de los ojos claros" vino una vez que estaba lista la canción.



"La voz de él que es alta, comparada con la mía, le da el color que queríamos. De inmediato pensamos en él", indica sobre el reencuentro con un artista en el que había colaborado en remixes pero nunca en algo nuevo como Te robaré y para Nicky Jam "ya era hora".



El tema forma parte del disco 'Íntimo', que saldrá este verano y que comenzará a presentar en la parte norteamericana de su gira homónima y que lo llevará a partir del 11 de abril por 13 ciudades estadounidenses, entre las que están Chicago, Boston, Las Vegas, Los Ángeles y Miami, entre otras.



"Vengo de contar la historia de mi vida (con la serie de Netflix 'El ganador') y quiero seguir contando quién soy", dice para explicar el título de la gira y el disco.



Lo plantea como una especie de juego con el público con el que quiere que se acerquen y escuchen su música y descubran qué canciones tratan sobre su vida real y cuáles no.



A diferencia de muchos artistas, que usan la música para expresar su mundo interior, Nick Rivera Caminero considera su arte como un servicio para su público.



"Yo no escribo para mí, yo escribo para la gente, porque la gente es la que escucha mi música y sé lo disfrutan", asegura.



Por eso, se le hace indispensable conocer las historias que le pasan a la gente. "No todas mis canciones son cosas que me pasaron a mí- explica- son cosas que le pasan al vecino, o al del frente. Me gusta cubrir todas las bases (de la experiencia humana)".



La decisión sobre qué canción sacará al mercado o qué temas va a explorar a la hora de escribir está basada en su "técnica" de alternar las letras. "Si hice una de amor y felicidad, la próxima será de despecho", detalla. "Si hice una de infidelidad entonces viene una de hacer el amor, de puro sexo". La excepción es cuando tiene "una corazonada, pues entonces nada de eso importa", indica.



A sus 38 años recién cumplidos, el de Boston, de ascendencia puertorriqueña y dominicana, reconoce que está en la mejor etapa de su carrera y de su vida. Ha descubierto que le "fascina" la actuación y después de su participación en la película 'Bad Boys for Life', que está previsto que se estrene en enero de 2020, quiere más experiencias en Hollywood.



Sin embargo, insistió en que la música es su esencia y el respaldo del público la tinta con la que escribe su historia. Esa historia que lleva en los más de 30 tatuajes que se ha hecho y hasta en su nombre artístico, el "Jam" viene de la mermelada que se vendía en el supermercado en Puerto Rico en el que comenzó a trabajar de adolescente y donde comenzó a cantar sus composiciones en reguetón.