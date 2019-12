Nicky Jam hizo bailar a más de 30 000 personas en la Plaza Cívica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El grupo 4 AM interpretó Me late el corazón, Solo tengo mi guitarra, Dame lo que quiero y finalizó con Corazón de perro. Luego vino el DJ colombiano Alex Sensation, que visitó por primera vez Quito. Literalmente hizo mover el piso, pues la gente no dejó de saltar con la mezcla de canciones de los artistas Bad Bunny, Casper, Nio García, Darell y Daddy Yankee, entre las que sonaron temas como Ella es calladita, Te boté y Ella me levantó. Este fue el preámbulo del reguetonero Nicky Jam.

Con un espectáculo de luces apareció en el escenario de Quitumbe el famoso cantante de origen puertorriqueño nacido en Boston, Nicky Jam. A las 21:05 el reguetonero puso a bailar a los presentes que fueron más de 30 000 y llegaron a la Plaza Cívica en grupos de amigos y con sus familiares aprovechando que la lluvia cesó.



Su primera canción fue Te robaré que la gente, sobre todo los más jóvenes, sabían de memoria. Le siguió la canción Sobrenatural y luego la reconocida canción Te estaba buscando.



Nicky Jam presentó a su guitarrista Danny Uribe, oriundo de Medellín, que fue ovacionado por la gente. El cantante se mostró sorprendido por la cantidad de gente que se dio cita en Quitumbe y la alegría contagiosa de los presentes.



En varias ocasiones, Nicky Jam se refirió al frío de Quito, pero no dejó de alentar al público para que cantara sus temas.



Muchos padres se dieron modos para que sus hijos pequeños vieran al cantante, así que los colocaron en sus hombros y los mantuvieron en esta posición por varios minutos.



Desde las 18:00 de este sábado 7 de diciembre del 2019 la Plaza Cívica Quitumbe acogió el concierto urbano por las fiestas de la capital. La pertinaz llovizna no impidió que los quiteños se congreguen para escuchar el reguetón y pop de artistas nacionales y extranjeros.



Uno de los primeros en presentarse fue el ibarreño José Pita con su banda La Manada. El artista cultor del pop urbano abrió su presentación con el tema Pa que pelearnos. Luego el público disfrutó de la fusión de ritmos afrolatinos románticos del cantante quiteño Marqués. Las conocidas canciones Eres, Por ti seré y Aquí sigo fueron coreadas por el público que asistió al concierto.



Tras la presentación de Marqués, el primer artista internacional en subir a la tarima fue el cantante colombiano Arévalo, quien indicó que era la segunda vez que visitaba la capital de los ecuatorianos, después de saludar con el público y referirse al intenso frío de Quito, obsequió varios CDs con su música.



Los asistentes escucharon varias de sus canciones, entre ellas: Date la vuelta, Vas a encontrarme y Casa en el aire. Mientras su música sonaba fuerte los agentes metropolitanos de control se afanaban para evitar que vendedores ambulantes ingresen al recinto, especialmente con bebidas alcohólicas. Este escenario fue compartido también por la banda quiteña 4 A.M.