Con un catálogo en constante crecimiento, Netflix ha logrado afianzarse como una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, según publicó el diario El Tiempo, de Bogotá.

Cada mes, la compañía suma nuevas series, películas, documentales y programas que captan la atención de sus suscriptores de todas las edades y con distintos intereses.

Sin embargo, entre esta amplia oferta, algunas producciones logran destacar y alcanzar cifras históricas de audiencia. En este sentido, Netflix ha publicado su ranking actualizado de las 10 series más vistas a nivel mundial, el cual ha sido elaborado a partir de la cantidad de reproducciones registradas durante los primeros 91 días tras el estreno de cada título.

De acuerdo con el portal Línea Directa, este listado no solo refleja las tendencias de consumo dentro de la plataforma, sino que también funciona como referente para la industria audiovisual, así como una guía para la planificación de futuros proyectos.

El informe, difundido por el portal institucional de Netflix, reúne títulos de diferentes nacionalidades y géneros, confirmando la diversidad de la oferta que caracteriza a la plataforma.

¿Cuáles son las series más vistas en la historia de Netflix?

El juego del calamar (Squid Game) – Temporada 1: 265,2 millones de visualizaciones. Merlina – Temporada 1: 252,1 millones de visualizaciones. Adolescencia (miniserie): 142,6 millones de visualizaciones. Stranger Things – Temporada 4: 140,7 millones de visualizaciones. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (DAHMER): 115,6 millones de visualizaciones. Bridgerton – Temporada 1: 113,3 millones de visualizaciones. Gambito de dama (The Queen’s Gambit): 112,8 millones de visualizaciones. La casa de papel – Parte 4: 106 millones de visualizaciones. Fool Me Once (miniserie): 98,2 millones de visualizaciones. El agente nocturno (The Night Agent) – Temporada 1: 98,2 millones de visualizaciones.

Las decisiones de los usuarios de Netflix

Al revisar cada título, se puede evidenciar que las decisiones de los usuarios no se rigen bajo un parámetro específico. Hay diversidad de géneros. Abarca thrillers, dramas, comedias y hasta series de misterio.

La lista de las series más populares de Netflix, que se actualiza a medida que se incorporan nuevos estrenos, puede consultarse en la sección del portal institucional de la plataforma.

En ella, los usuarios también pueden acceder a cifras actualizadas y recursos adicionales de análisis sobre los contenidos más exitosos.