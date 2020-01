Netflix revela su interés en trabajar con el príncipe Enrique y Meghan Markle

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La plataforma de contenidos audiovisuales Netflix, productora de la exitosa serie 'The Crown' sobre la realeza británica, podría ofrecer un espacio de trabajo al príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, según vaticinó informalmente el director de contenidos de la empresa, Ted Sarandos.

El sábado 18 de enero del 2020, durante la entrega de galardones del Sindicato de Productores (PGA, en inglés), Sarandos expresó que la gigante plataforma de contenidos en streaming tiene reservado un lugar para el príncipe Enrique y Meghan si ellos estuvieran interesados, según recogen este domingo medios especializados como Dadline.



"A quién no le interesaría? Sí, claro", dijo Sarandos cuando se le preguntó acerca de la pareja que se alejó de sus deberes oficiales en la realeza con el fin de forjar un nuevo camino, con el entretenimiento como objetivo aparentemente fijado.



The Mail on Sunday la semana pasada publicó un video del príncipe Enrique promocionando las habilidades de voz de su esposa junto al director ejecutivo y presidente de Disney, Bob Iger, durante un evento en julio, según recoge Deadline.

El príncipe Enrique y su esposa romperán formalmente la próxima primavera sus lazos con la monarquía británica para cumplir su deseo de ser 'económicamente independientes', pero tienen a la vista lucrativos contratos incentivados por su popularidad.



No usarán más sus títulos monárquicos ni recibirán fondos públicos a cambio de poder llevar una vida independiente, según anunció este sábado el Palacio de Buckingham en un comunicado.



El anuncio de un acuerdo dentro de la Familia Real del Reino Unido llega después de que la semana pasada los duques de Sussex comunicaran su deseo de dejar la primera línea de la monarquía para pasar a ser económicamente autónomos y vivir parte del año en Norteamérica.

En un inusual comunicado personal, la reina Isabel II, abuela de Enrique y jefa del Estado, afirmó que, tras intensas conversaciones, se ha llegado a una solución "constructiva" que apoya los deseos de su nieto y la familia de éste.



El príncipe, de 35 años, y la exactriz estadounidense, de 38, devolverán los 2,4 millones de libras esterlinas de dinero público usados para reformar su mansión de Frogmore Cottage en Windsor (afueras de Londres), que seguirá siendo su hogar cuando estén en el Reino Unido aunque, de acuerdo con la prensa, pagarán alquiler.



Por su parte, la serie 'The Crown', un drama histórico sobre el reinado de la reina Isabel II, ha completado tres temporadas de una lista anticipada de seis y es muy probable que el príncipe Enrique y Meghan aparezcan como personajes en venideros capítulos.