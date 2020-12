Netflix prepara el remake coreano de La casa de papel

La Casa de Papel se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix a nivel global. Y meses después de que surgieran los primeros rumores que apuntaban a que la serie tendría una versión coreana, la plataforma de streaming ha confirmado que el remake ya está en marcha.

Según Deadline, el creador Álex Pina ejercerá como productor ejecutivo del remake, que será dirigido por Kim Hong-sun. El realizador cuenta en su filmografía con títulos como la película Voz o las series Black y Son: The Guest. El guion correrá a cargo de Ryu Yong-jae, responsable del guión de Península, la secuela de la película de zombies Train to Busan, y que también participó en las ficciones My Holo Love y Psychopath Diary. Por el momento no se conocen los nombres de los protagonistas. BH Entertainment y Contents Zium producirán el proyecto.



"Los creadores coreanos han estado desarrollando su propio idioma y cultura audiovisual durante años", dijo Pina en un comunicado. "Han logrado, como nuestra serie, traspasar las fronteras culturales y convertirse en un punto de referencia para miles de espectadores en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes. Por eso me parece fascinante que el mundo de La casa de papel sea tan atractivo para los creadores coreanos como para hacer una adaptación. El hecho de que la acción se desarrolle en la península de Corea también me parece un hito del que estoy realmente encantado", agregó.



La serie protagonizada por Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Alba Flores, Paco Tous, Najwa Nimri, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente y Esther Acebo sigue a un grupo de atracadores que planean grandes golpes jamás antes ideados. La serie original se encuentra actualmente en producción de su quinta y última temporada.

Por el momento no se sabe cuándo se estrenarán los nuevos capítulos, aunque se espera que lleguen a Netflix a finales de 2021 o principios de 2022. La cuarta entrega de La Casa de Papel reunió a más de 65 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas de lanzamiento en Netflix, tal como reveló la plataforma.