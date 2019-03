Netflix planea más películas interactivas tras el éxito de 'Black Mirror'

LEA TAMBIÉN

Netflix estrenó el pasado diciembre 'Black Mirror: Bandersnatch', la película interactiva que fue todo un éxito de la plataforma. Tras la gran acogida de los fanáticos, Netflix consolidar el formato, y anunció que ya está planeando más títulos interactivos.

Según Variety, el vicepresidente de producto de Netflix, Todd Yellin aseguró que el servicio de streaming busca "duplicar" el contenido interactivo en el futuro. El ejecutivo realizó una presentación en la conferencia de medios y entretenimiento FICCI-Frames en Bombay, donde explicó que la narración interactiva utilizada en 'Bandersnatch' había calado entre el público y que Netflix definitivamente quería ir más allá.



"Es un gran éxito aquí en la India, es un gran éxito en todo el mundo, y nos dimos cuenta de que contar historias interactivas es algo en lo que queremos apostar más", dijo Yellin. "Estamos duplicando. Así que espero que en el próximo año o dos haya más narraciones interactivas", agregó.



Yellin aclaró que, a diferencia de 'Bandersnatch', "no necesariamente será ciencia ficción, o no necesariamente será oscuro". En su lugar, las nuevas historias podrían ser "una comedia loca, un romance, donde el público pueda elegir, si ella sale con uno o con otro".



Si bien no hay duda de que 'Bandersnatch' fue un gran éxito para Netflix, es difícil medir el alcance del filme. Netflix no publica sus datos de audiencia, por lo que no hay forma de saber cuántos espectadores vieron la película o cuánto tiempo dedicaron a volver a verla y elegir nuevas opciones.

'Black Mirror: Bandersnatch' ofrece millones de combinaciones y puede concluir en apenas 45 minutos, o extenderse hasta casi dos horas de duración. Sin embargo, solo cinco finales son los que activan los créditos finales de la cinta.