Serie de Netflix relata el desgarrador asesinato de un niño de 8 años a manos de su madre y su padrastro

Las series, documentales y podcasts sobre crímenes viven actualmente un auge y en medio de este, Netflix lanzó el pasado 26 de febrero del 2020 la miniserie 'The Trials of Gabriel Fernandez'. El programa relata los acontecimientos que llevaron a la muerte del pequeño de ocho años en Palmdale (California) en el año 2013 y la cadena de negligencias llevó al trágico desenlace de la historia.

"¿Es normal que las mamás golpeen a sus hijos?" Esa fue la pregunta que Gabriel Fernández, entonces de 7 años, le hizo a su profesora Jennifer García, una de las primeras en alertar a los servicios sociales sobre la situación que el niño vivía en casa. Él quería saber si era normal ser golpeado con la hebilla metálica de un cinturón. "¿Es normal sangrar?" insistió.



Meses después el pequeño murió como consecuencia de los golpes que recibió en su casa. Su padrastro fue sentenciado a la pena de muerte por el crimen y su madre, que se declaró culpable para no ir a juicio y evitar la misma condena, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Video: YouTube, cuenta: Netflix





El documental de Netflix es un minucioso relato sobre lo que ocurrió en los ocho meses que Gabriel estuvo bajo custodia de su madre. La mujer, según se cuenta en los episodios, no quería tener al niño, pero siguió con el embarazo y dejó al pequeño en el hospital luego de que nació.



Los abuelos de Gabriel lo recogieron y desde entonces el niño vivió con varios miembros de su familia. Entrevistas con los familiares en el show describen al pequeño como un niño dulce que gozaba de buena salud y buscaba amor.



Pero en el 2012, Pearl Fernández, la madre de Gabriel, decidió llevarlo a vivir con ella y su novio. Lo hizo para recibir las prestaciones sociales de EE.UU, denuncia el documental.



Durante ocho meses Gabriel vivió algo que parece sacado de una película de terror: llegaba a la escuela sin mechones de pelo, con costras en su cuero cabelludo, moretones en la cara, lesiones causadas por disparos de pistolas de aire comprimido y más señales de maltrato.



Pese a las denuncias, hechas por la profesora de Gabriel y por algunos de sus familiares, el caso no fue atendido con la celeridad que requería. Las visitas de los servicios sociales a su vivienda no mejoraron la situación del niño, pese a que los informes reflejaban que se enfrentaba a riesgos altos de vivir bajo un cuidado negligente y a riesgos muy altos de sufrir abusos.



Por ello, tras la muerte del niño, su madre y su padrastro no fueron los únicos procesados, cuatro trabajadores sociales que tomaron el caso también fueron llamados a juicio.



El 22 de mayo del 2013 llegó a los servicios de emergencia una llamada de la madre y el padrastro de Gabriel. El pequeño había dejado de respirar. Murió dos días después.



El relato de los paramédicos que acudieron a la llamada de emergencia, los informes forenses, los hermanos de Gabriel, todos reflejan lo que los servicios sociales de Los Ángeles conocían, pero no llegaron a demostrar el niño vivía un infierno.



Su autopsia reveló que en su estómago tenía arena y heces de gato, sus hermanos Ezequiel y Viviana confirmaron que era forzado a comerlos cuando no limpiaba bien la caja de arena de la mascota.



Los niños además contaron que la madre de Gabriel y su pareja encerraban al niño en un mueble, no lo alimentaban y que su padrastro lo golpeaba frecuentemente llamándolo "gay". El hombre fue sentenciado a pena de muerte y está a la espera de ser ejecutado en San Quintin (California).



Pero la serie que relata la tragedia va más allá y muestra cómo el caso de Gabriel pudo haber tenido un final diferente si el sistema social no estuviese desbordado. Uno de los trabajadores sociales que fue acusado de abuso infantil y falsificación de archivos públicos en el caso de Gabriel accedió a participar en el documental y habla sobre las dificultades del trabajo.



En enero del 2020, un tribunal de California determinó que los cuatro trabajadores sociales no deberían enfrentar cargos penales en el caso de Gabriel, que ha vuelto a ser objeto de titulares tras el estreno del documental de Netflix.



'The Trials of Gabriel Fernández' tiene una calificación de 8,5 sobre 10 en la plataforma IMDb. La serie documental fue dirigida por Brian Knappenberger, quien en Twitter contó el 19 de febrero pasado que trabajó en el programa por dos años.

Netflix just announced a documentary series we have been working on for nearly two years. The Trials of Gabriel Fernandez. It is one of the most compelling stories I've ever been a part of...thank you to everyone involved and to Netflix for their support.https://t.co/bUMhFrR40Z — Brian Knappenberger (@knappB) February 19, 2020

Celebridades como Cardi B han reaccionado en redes sociales tras la publicación de la serie. El pasado 5 de marzo del 2020 la rapera escribió en Twitter: "Mientras más miro este documental amo más y más a Gabriel. Era tan lindo e inocente. Deseo que alguien lo hubiera salvado. Espero que Dios le deje saber cuánto lo amamos y cuánto nos importa. Dulce ángel".

The more I watch this doc the more and more I love Gabriel.He was just soooo cute and innocent 😇 I really wish somebody would have save him .I hope God is letting him see how much we love and care for him.Sweet sweet angel . — iamcardib (@iamcardib) March 5, 2020

'The Trials of Gabriel Fernandez' no tardó en volverse uno de los shows más populares de Netflix en Estados Unidos. En una entrevista con la revista Time el director de la serie lamentó que "nadie escuchó a Gabriel cuando estaba vivo" y añadió que "mucha gente le falló y hay muchas razones por las que esto pasó. Pero cuando llegas al final, la pregunta es: ¿cómo quieres tratar a los niños?".