Los estrenos de series y películas en Netflix para septiembre del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La plataforma Netflix tiene listo el catálogo de series y películas para este mes de septiembre del 2020. Los estrenos empiezan este martes 1.

En un video publicado en su cuenta de YouTube muestra una variada cartelera en diferentes géneros como acción, drama, terror, comedia, documentales, realities y temas para compartir en familia.



Entre las películas que estrena el gigante del streaming en septiembre están: 'Parásitos' ganadora del Oscar a mejor película, 'Pienso en el final', 'La niñera: reina letal' y 'Freaks: eres de los nuestros', entre otras. A la plataforma continúa abriendo espacio para las producciones asiáticas entre los estrenos hay nuevos animes como: 'The Idhun Chronicles', 'Dragon's dogma', entre otras.

Video: YouTube, canal: Netflix Latinoamérica





Los estrenos para septiembre son:



1 de septiembre

Un jefe en pañales ¡Atrapa al bebé!

Parásitos

Anatomía según Grey: Temporada 16

Un partido decisivo

Emoji: La película



2 de septiembre

Freaks: eres de los nuestros

Chef's table BBQ



3 de septiembre

El joven wallander

Amor garantizado



4 de septiembre

Lejos

Pienso en el final

tornado



7 de septiembre

Annabelle 2: La creación

Mi maestro el pulpo



8 de septiembre

#Vivo

Starbeam: Temporada 2

Cincuenta sombras liberadas



9 de septiembre

Guapis

Corazón loco



10 de septiembre

Julie and the Phantoms

Memorias de Idhún

La niñera: Reina letal



11 de septiembre

Mascotas unidas

se busca papá



12 de septiembre

La gran aventura lego



15 de septiembre

Gracias por tu servicio

Izzy y los Koalas

Las crónicas del taco: temporada 2



16 de septiembre

Baby: Temporada 3

El practicante

El diablo a todas horas

Símbolos: Temporada 2

¡A Cantar! EE.UU.



17 de septiembre

Dragon's Dogma



18 de septiembre

Ratched

Jurassic World: Capamento cretácico



22 de septiembre

Lady Bird

El hilo fantasma

Mighty express: Aventuras sobre rieles

Chico Bom Bom: Un mono con herramientas



23 de septiembre

Enola Holmes



24 de septiembre

Verdad o reto: versión extendida

The chef show: Temporada 2



25 de septiembre

Sneakerheads



30 de septiembre

El caso Watts: El padre homicida