La película 'The Irishman', llega a Netflix impulsada por la crítica

Después de un estreno limitado en las salas de cine, el épico 'The Irishman' del reconocido director Martin Scorsese, un thriller histórico político-mafioso, llega a la cadena Netflix este miércoles 27 de noviembre del 2019, impulsado por una crítica elogiosa que ya lo ha lanzado para los Oscar.

Alrededor de USD 160 millones en presupuesto, 117 locaciones de rodaje diferentes, 309 escenas distintas, un reparto excepcional, una película de casi tres horas y media, es una de las producciones más ambiciosas de la carrera del cineasta neoyorquino.



Después de 'Mean Streets', 'The Affranchised' y 'Casino', Martin Scorsese estaba buscando un material lo suficientemente fuerte como para sumergirse en los misterios de la mafia italoamericana.



Martin Scorsese comenzó hace 12 años junto al veterano actor Robert De Niro -una figura habitual bajo su dirección- a discutir la adaptación del libro de Charles Brandt 'I Heard You Paint Houses'.



Después de ocho colaboraciones, desde 'Mean Streets' hasta 'Casino', “no quería hacer una película con él si no pudiéramos profundizar” , dijo Martin Scorsese en un evento organizado por el American Film Institute de Los Angeles.



“Hubo contratiempos” , declaró con modestia durante una mesa redonda después de la proyección en el Festival de Cine de Nueva York. “No pudimos encontrar los fondos, no había forma, durante años”, detalló.



Tras la negativa de varios estudios, se necesitó el poder financiero de Netflix para dar a luz a 'The Irishman', el apodo de la mafia para Frank Sheeran, cuyo testimonio es el marco del libro y la película.



El largometraje se estrenó en un número limitado de cines el 1 de noviembre del 2019 en Estados Unidos y el resto del mundo, antes de su difusión este miércoles en Netflix.

Frank Sheeran, ex secuaz criminal, aseguró que mató a más de 25 personas por orden del jefe de la mafia siciliana Russell Bufalino - de la Familia Bufalino- y el jefe del sindicato de conductores de camiones, Jimmy Hoffa.



En términos de especificaciones técnicas, la producción ha agregado un nuevo proceso o desarrollado por Industrial Light & Magic (ILM, una compañía de efectos creada por George Lucas) , el 'de-aging', que permite rejuvenecer a un actor o actriz en pantalla.

Robert De Niro, de 76 años, interpretaría así a Frank Sheeran desde 1955, cuando tenía la edad de 34 años, hasta su muerte en 2003 (83 años) .