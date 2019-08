Netflix apuesta por la fantasía con 'The Dark Crystal: Age of Resistance'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este viernes 30 de agosto del 2019, Netflix estrena en su plataforma 'The Dark Crystal: Age of Resistance', una serie que cuenta la historia de un grupo de gelftings que busca salvar el mundo de unos supremos sedientos de poder que agotan la vida del planeta Thra.



La serie se basa en 'The Dark Crystal' (1982) una película de fantasía del maestro titiritero Jim Henson, creador de 'The Muppets', en colaboración con Frank Oz. Se caracteriza por estar hecha en su totalidad con títeres y es protagonizada por Taaron Egerton, Nathalie Emmanuel y Anya Taylor-Joy.



Los 10 episodios que Netflix estrenó en su plataforma tienen una duración promedio de 50 minutos. La serie es realmente una precuela del filme 'The Dark Crystal' y es dirigida por Louis Leterrier, quien se puso tras cámaras para películas como 'The Incredible Hulk' o 'Now You See Me'.

Video: YouTube, cuenta: Netflix

'The Dark Crystal: Age of Resistance' ha recibido críticas positivas por parte de especialistas de medios internacionales. Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter la calificó como "divertida, extravagante y muy entretenida", mientras que Caroline Framke de la revista Variety dice que es "uno de los acontecimientos más ambiciosos e inmersivos del año".



Desde Forbes, Marrill Barr destacó que la serie es "un logro impresionante solo por su aspecto técnico" y añadió que "hay que felicitar a Netflix por arriesgarse con una serie tan compleja". Por su parte, Samantha Nelson de The Verge dijo que en la serie Leterrier elaboró una "auténtica carta de amor" y aseguró que 'The Dark Crystal: Age of Resistance' "tiene lo mejor de la película original y potencial de sobra para convertirse en un clásico por cuenta propia".