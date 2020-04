Netflix lidera en descargas, pero YouTube Kids captura más horas

LEA TAMBIÉN

Netflix Inc superó a sus rivales YouTube, Amazon Prime y Disney+ con más de 59 millones de instalaciones en el primer trimestre de 2020, pero los usuarios pasaron más tiempo en el servicio de YouTube Kids debido al incremento del uso producido por el cierre de miles de escuelas en marzo.

YouTube, propiedad de Google, de Alphabet Inc, recaudó USD 110 millones de dólares en la aplicación durante el mismo período de tiempo, el más alto entre las principales aplicaciones de streaming a nivel mundial, según un reporte de las firmas de análisis Apptopia y Braze.



El reporte no indicó horas reales de uso, pero clasificó a YouTube Kids primero, seguido de Netflix. El mismo YouTube quedó en tercer lugar.



El informe también mostró que la plataforma de juegos por streaming Twitch, de Amazon.com Inc, también fue una de las aplicaciones móviles más descargadas en todo el mundo, recaudando casi USD 20 millones en tiempo de uso en el mismo período.



El título de batallas en línea de Riot Games 'League of Legends' actualmente es el juego más visto en la plataforma, según TwitchMetrics, que rastrea la popularidad de los juegos en la plataforma.



La pandemia de coronavirus, y el movimiento resultante para que la gente trabaje desde casa, ha impulsado un auge en el uso de juegos en línea, streaming y comunicaciones, ejerciendo presión en la infraestructura y la velocidad de las compañías.



Zoom Video Communications Inc dijo el miércoles 1 de abril de 2020 a última hora que sus usuarios diarios habían crecido a más de 200 millones en marzo desde un máximo el año pasado de 10 millones.

Las sesiones de streaming de video solo en dispositivos móviles trepó un 31% en marzo, dijeron Apptopia y Braze.