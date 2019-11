Netflix dejará de funcionar en algunos televisores desde el 1 de diciembre

LEA TAMBIÉN

A partir del 1 de diciembre del 2019, la plataforma Netflix dejará de estar disponible en determinados modelos de televisores. Esto se debe a las "limitaciones técnicas" de los aparatos, según confirmó el gigante del streaming en su sitio web.

Desde hace algunos días, algunas personas han podido ver en sus pantallas un mensaje de error en el que se lee: "Por limitaciones técnicas, Netflix dejará de estar disponible en este dispositivo a partir del 1 de diciembre del 2019". El mensaje también permite a los usuarios acceder a un sitio web en el que podrán consultar que dispositivos sí seguirán contando con la aplicación.



En su sitio web, Netflix explica que el mensaje alerta a los usuarios que ya no podrán seguir viendo su contenido a partir de la fecha anteriormente mencionada. El texto, dice Netflix, "aparecerá varias veces antes de la fecha especificada como un recordatorio".



El gigante del streaming dice que las personas que deseen continuar viendo sus contenidos "deberán cambiarse a un dispositivo compatible" antes de la fecha límite.



En su página web, Samsung explica que Netflix dejará de estar disponible en modelos de televisores de los años 2010 y 2011. El gigante tecnológico aclara que las personas aún podrán disfrutar del servicio si conectan a sus televisores un dispositivo que cuente con la aplicación de Netflix instalada.



Es decir, si usted posee por ejemplo una consola de videojuegos o un reproductor de servicios de streaming que pueda reproducir Netflix, aún podrá disfrutar de los contenidos del servidor, a pesar de que su televisor ya no los pueda reproducir directamente.



En su sitio web, Netflix cuenta con un listado de dispositivos que cuentan con el soporte necesario para seguir reproduciendo sus contenidos.



En el caso de Samsung, los televisores que se verán afectados tienen las letras "C" o "D" luego del tamaño de su pantalla en el código de modelo. Versiones antiguas del reproductor de medios digitales Roku lanzadas entre el 2008 y el 2011 y equipos Vizio lanzados antes del 2012 tampoco podrán seguir reproduciendo los contenidos de Netflix.



Además de Samsung, dispositivos de las marcas Sony y Toshiba también se verán afectados. Según la página web de Sony, quienes poseen modelos de los años 2009 al 2011 y algunos del 2012 no podrán seguir viendo Netflix. La firma multinacional japonesa cuenta en su sitio web con un listado de todos los dispositivos en los que Netflix dejará de funcionar a partir del 1 de diciembre.

La limitación también afectará a modelos de la firma Toshiba comercializados principalmente en Estados Unidos y Canadá. De cuerdo con un listado que se hizo público en septiembre.